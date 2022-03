Selección Colombia sub-17: ¡Líderes, invictas y soñadoras!

El encuentro de este lunes a las 2 de la tarde en Montevideo, Uruguay, era el verdadero termómetro de las mujeres juveniles de nuestro país, pues se jugaban la punta del grupo A y el invicto. Su rival era Ecuador. Ambos planteles llegaban con 6 puntos en la tabla.

Colombia salió con la iniciativa para mostrar el poderío de su ataque contra Ecuador. Linda Caicedo lideró las principales acciones del ataque y cuando Ecuador adelantó sus líneas para responder, llegó al minuto 12 la apertura del marcador por parte de Juanita Escobar, que aprovechó un balón en el borde del área y con zurda y de primera remató y la colgó al ángulo superior izquierdo del arco defendido por Alcívar.

📸 😀💪



¡Seguimos adelante, victoria de la Selección Femenina Sub 17 🆚 🇪🇨!#VamosColombia 🇨🇴

Pico, una de las ecuatorianas cometió falta sobre Karla Torres. La capitana Mary José Álvarez se puso al frente del balón, con personalidad y engañando a la portera del rival la mandó al fondo de la red, para el segundo.

El tercer gol fue la recompensa a una de las jugadoras que ya venía intentando vulnerar el arco rival. Karla Torres tras una asistencia de taco de Linda Caicedo, remató con pierna izquierda al segundo palo y la colgó en el ángulo. Corría apenas el minuto 38.

“Ser un equipo muy compacto, fue lo que nos dio el triunfo. No nos confiamos, entramos a la cancha y darla toda. Quería marcar el gol hace rato y aunque a Uruguay no lo conocemos la daremos toda como desde el primer día”, dijo Karla Torres a la transmisión oficial.

¡Una de las figuras del partido! La jugadora colombiana Karla Torres habla sobre lo que fue su gran participación en este duelo ante Ecuador.



Mira el #Sub17Fem 🇺🇾 en nuestro streaming

Ecuador no encadenaba ninguna jugada, no pasaba la mitad de la cancha. Con triple ventaja se fueron a las duchas y para el segundo tiempo el panorama no cambió. Las ecuatorianas, aunque pusieron más actitud y virtudes en la disputa del balón, no marcaron diferencia.

El partido se tornó intenso y accidentado. A partir del minuto 56, Carlos Paniagua refrescó el onceno con cambios para darle descanso a sus dirigidas.

En los últimos minutos en el estadio Charrúa, los de adición, Ana María Guzmán, de gran nivel en el juego tomó un rebote al 90 + 2 y sentenció el partido.

Tres victorias en tres partidos, 9 puntos sumados, 14 goles anotados y la clasificación a la siguiente fase perfilan a la selección sub-17 como favoritas.

Colombia salió al terreno de juego con Luisa Agudelo; Ana María Guzmán, Sintia Cabezas, Stefania Perlaza, Mary José Álvarez, Juan Ortegón, Juanita Escobar, Gabriela Rodríguez, Karla Torres, Yésica Muñoz y Linda Caicedo.

Compromiso para impulsar el desarrollo del fútbol femenino desde Conmebol

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) firmaron un memorando de entendimiento para promover la inclusión de niñas y mujeres en el fútbol. Buscan transformación social y fomento del desarrollo en los 10 países de las Asociaciones Miembro, mediante la firma de un memorando de entendimiento que se realizó este domingo, en el marco de las finales de la Liga de Desarrollo, APF.

“Queremos brindar mayores oportunidades, fomentar valores, y capacidades técnicas de niñas y mujeres en el fútbol sudamericano.

El memorando de entendimiento que firmamos con CAF nos permitirá trabajar en conjunto para promover la inclusión de niñas y mujeres en el fútbol de nuestro continente”, afirmó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.