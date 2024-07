“Son una vergüenza”: Hinchas de Argentina se quejan por dura situación antes de la final con Colombia

Palabras de Lionel Scaloni, técnico de Argentina, antes del duelo

Sobre Marcelo Bielsa por lo sucedido en la semifinal con Colombia. “Yo lo dejé claro porque fuimos los primeros que jugamos y lo sigo pensando. En la segunda conferencia dije que ya estaba todo dicho porque no había forma de arreglarlo. Tuvimos el sorteo en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa. Me pareció bueno dejar de lado ese tema porque no era favorable para mi equipo, creímos que lo mejor era no hablar del tema porque podía sonar como excusa. Pero es evidente que estoy totalmente de acuerdo respecto a los campos”.