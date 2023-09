Sufre Atlético Nacional: referente del club sufrió grave lesión y será baja por mínimo 6 meses

Pésimas noticias para Atlético Nacional, no solo por esos días posteriores al clásico frente América de Cali, en el que cayó por 4-1 y provocó las feroces críticas de la hinchada al no dar la talla en partidos clave. El club dirigido por William Amaral registrará una baja muy sensible, no solo por el resto del año, sino por el tramo inicial de 2024.

Paralelo a toda esta situación que acongoja en Atlético Nacional, las críticas no cesan desde otros lugares y personas. Uno de ellos, el exarquero Gaston Pezzuti, se despachó contra la administración del club antioqueño, manifestando que no hay ningún “proyecto deportivo” y todo se hace en beneficio de los demás.

“Este no es un proyecto deportivo, me disculpan y lo digo con mucho respeto, es un proyecto económico. No es para potenciar un equipo. Es para mostrar determinada cantidad de jugadores y tener réditos personales y no tanto sociales o del club. Esto es claro. Después que quieran vender otra situación, de eso no me hago cargo”, complementó.