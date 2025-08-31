Suscribirse

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego del Cali vs. Dim y Pereira vs. Bucaramanga

El clausura de la Liga BetPlay está cerca de entrar a su recta final.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025, 12:02 p. m.
Tabla de Liga BetPlay.
Tabla de la Liga BetPlay. | Foto: colprensa

Este sábado 30 de agosto, se llevaron a cabo tres partidos de la novena jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año. En estos no se sumó muchos goles.

El primer partido de la fecha sabatina del rentado nacional fue el Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena, que se disputó en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja.

El equipo dueño de casa se terminó llevando este compromiso por la mínima diferencia. El mediocampista ofensivo Johan Bocanegra marcó, al minuto 78, el único tanto del encuentro. Juan Tello se fue expulsado en el conjunto samario.

Luego, Deportivo Pereira recibió de local al club Atlético Bucaramanga. Los entrenadores Rafael Dudamel, del matecaña, y Leonel Álvarez, del leopardo, enfrentaron a sus exequipos. Era el duelo, sin lugar a dudas, más que picante.

El partido terminó 1 a 0 a favor de equipo visitante. Al último minuto del partido, el mediocampista venezolano Leonardo Flores marcó un verdadero golazo de media distancia.

Cabe mencionar que Leonardo Flores fue convocado por el director técnico Fernando Batista para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Y en el partido que cerraba la jornada, Deportivo Independiente Medellín, a domicilio, se vio las caras con Deportivo Cali. Para muchos fue el gran partido de la jornada.

Aunque el conjunto verde y blanco del Valle del Cauca contaba con el apoyo de su gente, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo se terminó llevando el choque por 3 goles s 1.

Es de resaltar que ese partido se retrasó porque un hincha del Deportivo Cali, camino al estadio y tras un accidente de tránsito, falleció. Debido a esto, antes del inicio del compromiso, se llevó a cabo un minuto de silencio.

Tuvimos un hecho lamentable de un accidente donde fallece un hincha del Deportivo Cali, un hincha que venía a ver su partido y se ha tropezado con el bus de nosotros”, dijo el entrenador Alberto Gamero antes del juego, en Win Sports.

“Lamentablemente, hay una niña herida. Por eso nos retrasamos, cuando veníamos saliendo por la autopista también hubo un atentado y nos cerraron la vía. Hoy fue un día cruel”, añadió.

Siguiendo con los resultados mencionados, tras los mismos, así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Dim es segundo con 19 unidades, Bucaramanga es sexto con 13, Pereira es octavo con 12, Chicó es undécimo con 10, Cali es doce con 10 y Magdalena es quince con 8.

