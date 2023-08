Teo Gutiérrez rompe los esquemas y pide a polémico delantero del Deportivo Cali a la Selección Colombia

“La selección tiene goleadores, más no tiene buenos jugadores adelante. Tiene buenos goleadores, pero necesitas tener uno atrás que les lleve la pelota, que le haga movimientos, que se asocie. ‘¿Otro Teo?’ Es difícil (risas), pero lo puede haber. Hay varios, no te quiero dar nombres porque después lo ensuciamos. Eso se trabaja, yo con Pékerman lo trabajaba, con todos los entrenadores que he tenido lo he trabajado, con Gallardo. La selección Colombia tiene que tener jugadores ya retirados que piensen en cómo ayudar al más joven”, dijo de entrada.