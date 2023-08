Teófilo Gutiérrez ventiló los ‘pecados’ de Juan Fernando Quintero en su paso por Junior

Junior de Barranquilla y Teófilo Gutiérrez tienen una relación directa aún cuando no estén juntos. En la actualidad, el atacante hace parte del Deportivo Cali, mientras el onceno ‘tiburón’ vive días difíciles tras no conseguir los resultados esperados en el arranque del torneo colombiano.

Este miércoles, el ‘perfume’ hace presencia en Bogotá para el duelo por octavos de final de Copa Betplay ante Independiente Santa Fe. Aprovechando su estadía en la capital, el medio As Colombia, en cabeza de Steven Arce, sostuvo una extensa conversación con el atacante.

En primera instancia, se destapó sobre el fracaso de Juan Fernando Quintero en Junior: “Sin duda, yo me alegré cuando llegó. ¿Qué pasó? Hay que tener carácter, hay que tener mucha ambición para jugar en Junior, porque no es fácil. Allá perder tres partidos y ya no sirve, hasta la misma hinchada te cae encima”.