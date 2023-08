Iván René Valenciano se le metió al ‘rancho’ al ‘Bolillo’ Gómez; mordaz crítica por la crisis del Junior

Días de crisis absoluta vive el Junior de Barranquilla por cuenta de los resultados logrados hasta el momento en el inicio de la Liga y Copa Betplay, respectivamente. En cinco fecha jugadas, el cuadro de ‘Bolillo’ Gómez solo ha logrado puntos por empates que lo ponen decimosexto en la tabla de posiciones con apenas tres unidades.

Con el pasar de los días el malestar se apodera de la afición, quien no se siente a gusto con lo que ve de su equipo. Desde afuera, ídolos del club como Iván René Valenciano toman la vocería para alzar la voz de protesta, a tal punto de proponer a la directiva asumir dicho cargo.

En sus intervenciones durante el Vbar Caracol de este lunes, el exjugador se refirió en principio a los insultos que recibió el técnico y la grosera respuesta del mencionado a los mismos: “A mí también me tocó recibir insultos. No es algo que me pueda sorprender. Yo creo que lo que Hernán no entiende, es esa reacción del hincha, que lo único que quiere es que su equipo juegue bien al fútbol”.

Bolillo Gómez no ha sumado de a tres en este segundo semestre. | Foto: Montaje SEMANA (DIMAYOR)

“Hay jugadores en el Junior que andan muy mal. No toman buenas decisiones, juegan mal y no hacen nada bien. Aparte de eso, es un equipo sin vida, apático. Un equipo que camina, trota, da un pase a un metro, no hay movilidad, no aparece un lateral, no hay presión alta, no hay intensidad, no es un equipo que muestre una cara diferente”, dijo apuntando a los futbolistas.

#ElVbarCaracol



🗣️"Junior es un equipo sin vida, apático": Iván René Valenciano estalla contra el equipo 'tiburón'



📻Sintonícenos de Lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/D1WExajVO0 — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) August 14, 2023

No obstante, no soltó las críticas en contra del antioqueño: “Es culpa del entrenador porque es él quien pone a esos jugadores. Si yo veo a un jugador así, no lo pongo más. Busco, cambio, modifico, hago algo distinto, pero no lo hace. Entonces no te puedes molestar con la hinchada del Junior. Creo que tú como entrenado debes buscarle una solución al juego de tu equipo. Si tu equipo mejora, tenlo por seguro, que los resultados llegan”.

Sin medir media palabra, fue certero en señalar cuáles son los jugadores problema sin rendimiento alguno: “¿Qué culpa tiene el Bolillo de que Bacca no la meta? Pues es el Bolillo quien pone a Bacca. Bacca no se pone solo. Si él no la mete, lo saco y meto a otro. Si fulano no la mete, o no corre, lo saco y meto otro”.

Carlos Bacca se refirió a las situaciones tensas en Junior de Barranquilla. | Foto: Instagram @JuniorClubSA y @carlos7bacca

“Si Didier no me sirve porque entrega 40 pases malos, no recupera y no hace la diferencia, saco a Didier y pongo a otro, pero no lo hace. Entonces la culpa es del entrenador. Ahí es donde le echo la culpa, que no modifica”, complementó apuntando a otro nombres del grupo que no ve en buenas condiciones.

Bogotá. Julio 31 de 2023. Junior enfrenta al Atletico Bucaramanga en juego válido por la fecha 3 de la liga BetPlay II en el Estadio Metropolitano de Fútbol Roberto Meléndez. (Colprensa - Jairo Kasssiani) | Foto: Colprensa - Jairo Kasssiani

Además, se atrevió a decir cuál era el único jugador que mantenía en el esquema: “Veo fútbol y leo muchísimo. En el fútbol todo evoluciona, antes entregabas un pase y te quedabas parado. Hoy no, entregas un pase y buscas un espacio y el Junior no lo hace. Yo dejaría a Enamorado. Es el único que dejaría y al resto lo saco”.