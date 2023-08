Cumbre del ‘Bolillo’ Gómez con Fuad Char; Junior tomó una decisión que molestaría a los hinchas

Junior ha disputado seis partidos en la temporada y en ninguno ha podido ganar. En su más reciente compromiso empató 0-0 con Deportivo Pasto, por la quinta fecha de la Liga Betplay 2023-II.

Fue un partido que dejó más críticas que elogios para el trabajo del técnico Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez, quien recibió fuertes insultos por parte de la hinchada en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los seguidores de Junior pidieron la salida del entrenador, quien en rueda de prensa dejó entrever que es una posibilidad latente para él.

“Son cosas que uno tiene que pensar, tengo que conversar con los directivos, porque no sabe uno si tiene que llegar otro man que no le toque tomar decisiones como me tocó a mí. Si hubiéramos ganado sería distinto, pero no ganamos y la cogen conmigo. Yo llevo al equipo hasta acá, no la puedo meter yo (la pelota en el arco), pero el ambiente está demasiado pesado”, sostuvo el entrenador.

Cumbre entre el ‘Bolillo’ Gómez y Fuad Char

La conversación a la que se refería Hernán Darío Gómez se dio este lunes 14 de agosto y estuvieron presentes el accionista Fuad Char y el gerente Héctor Fabio Báez.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter, ahora conocida como X, el periodista de Win Sports, José González Figueroa, quien aseguró que “habrá noticias”.

Pero una hora después de esta publicación el propio comunicador sostuvo que “terminó la reunión, ‘Bolillo’ continúa”.

Gómez llegó el semestre pasado a Junior, reemplazando a Arturo Reyes. Agarró al equipo en los últimos lugares y lo tuvo a nada de clasificar a los cuadrangulares, pero en autogol en el duelo entre Envigado y Pasto terminó metiendo a los de Nariño y eliminando a los barranquilleros.

En el último mercado el ‘Bolillo’ decidió no seguir contando con el arquero Sebastián Viera, una insignia en el Tiburón y estuvo a poco de no contar con Carlos Bacca, pero el delantero terminó demostrando un buen nivel en la pretemporada.

Además, la directiva le reforzó el plantel con el arquero Santiago Mele, los defensores Emanuel Olivera, Brayan Ceballos y Jermein Peña, el lateral Gabriel Fuentes, los volantes Pablo Rojas, Déiber Caicedo y José Enamorado, y los delanteros Steven Rodríguez y Gonzalo Lencina.

Con todo esto el conjunto tiburón solo ha conseguido tres puntos en la Liga Betplay, perdiendo con Águilas Doradas e Independiente Medellín y empatando con Atlético Bucaramanga, Unión Magdalena y Pasto.

Por Copa Colombia cayó 4-3 en la ida con el Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. La vuelta será este miércoles 16 de agosto en el estadio Metropolitano y sería la prueba definitiva para el entrenador antioqueño.

“Yo ya no sé (qué hacer) y es pésimo el inicio, tiene toda la razón. Es un muy mal inicio”, dijo sobre este arranque de temporada el estratega de 67 años.

Gómez aclaró altercado con un hincha

Previo al duelo contra Pasto en Barranquilla, el ‘Bolillo’ Gómez fue viral en un video donde le respondía con gestos obscenos a un hincha que le pedía que se fuera de Junior.

“Un man que me estaba irrespetando, me decía de todo y le respondí, porque yo también estaba en la ralea. Me bajó del bus y empiezan a decirme cosas”, destacó el entrenador, quien apuntó que en la capital del Atlántico hay una campaña en su contra.

"Si me maltratan y me insultan, yo insulto y maltrato también": 'Bolillo' Gómez.

