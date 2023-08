“Meses trabajando y muy poco se nota”: Melissa Martínez le baja el pulgar a ‘Bolillo’ Gómez en Junior de Barranquilla

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, que con tanta ilusión fue recibido en el Junior de Barranquilla a mitad del semestre pasado, no vive su mejor momento en el equipo. Los resultados en la Liga BetPlay no lo respaldan, como tampoco lo hacen sus actuaciones cuando no está dirigiendo.

“Si me insultan, respondo con papa y yuca”: ‘Bolillo’ Gómez

Respecto al hecho de hacerles ‘pistolita’ a los hinchas, comentó: “¿Los maltratos, los insultos y el irrespeto los tengo que aguantar? No, si a mi me insultan, entonces yo también respondo con papa y yuca, y también insulto y maltrato. Yo a ustedes, a ninguno, lo he irrespetado. Aquí a todos ustedes les he hablado, aunque venga berraco, pero a ninguno le he faltado al respeto, pero cuando a mí en el estadio me reciben como me reciben, yo ahí mismo reacciono también”.