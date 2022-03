Teófilo Gutiérrez rompió el silencio y habló de la polémica sanción de la Dimayor

El delantero Teófilo Gutiérrez deberá pagar este miércoles 16 de marzo, en el juego ante Atlético Bucaramanga, la fecha restante de las dos impuestas por la Dimayor después de que se conociera que el máximo ente lo habría castigado por gestos en contra de la hinchada del Deportes Tolima, en la final de la Superliga BetPlay.

“Teófilo Gutiérrez, jugador del registro de la Asociación Deportivo Cali está sancionado con dos (2) fechas de suspensión y dos millones de pesos”, por hacer gestos contra la hinchada del Tolima en el partido de vuelta de la Superliga, indicó la resolución entregada por la entidad este 3 de marzo.

Después de conocerse dicha suspensión en contra de la figura del Deportivo Cali, una serie de críticas en contra de la Dimayor se hicieron sentir. Rafael Dudamel, técnico del Cali; Marco Caicedo, presidente de este club, y otras voces hablaron en nombre del delantero que pagó una de las fechas en el clásico ante América de Cali.

No obstante, el delantero de la costa Atlántica decidió romper el silencio en las últimas horas, asegurando que “son decisiones que acepto, pero no comparto”. “Sufro al no estar dentro de la cancha. No disfruto estar en una tribuna porque lo mío es trabajar durante la semana para disfrutar en los partidos de lo que más amo y rendir para el equipo”, agregó Teo.

Teófilo Gutiérrez en la disputa de la Superliga BetPlay 2021, frente al Tolima. - Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Por otro lado, el delantero habló sobre el panorama del Cali en la liga colombiana que no es nada alentador. Los azucareros marchan en la posición 18 del campeonato con apenas 7 puntos en 10 juegos disputados, dato que lo tiene casi con un pie afuera de las finales de mitad de año.

“La presión es importante para uno como líder. Somos muchos líderes, muchos capitanes en el equipo. Hemos hablado un poco de eso y estamos todos por la misma línea. Se vienen partidos muy importantes, donde se va a ver reflejado ese liderazgo de todos los compañeros dentro de la cancha y creo que Deportivo Cali siempre se ha caracterizado por tener grandes equipos, grandes jugadores”, aseveró.

“Todos tenemos que empujar hacia esa ilusión que tiene el hincha del Cali. No es fácil construir ese camino para conseguir los objetivos. Nos vamos a encontrar con muchas dificultades y angustias, que tenemos que afrontar de la mejor manera, con nivel”, finalizó.

Por lo pronto, Deportivo Cali se medirá este miércoles con Atlético Bucaramanga, otro equipo que no la pasa bien en este campeonato. El juego se llevará a cabo en el estadio Alfonso López, casa de los leopardos desde las 6:05 p. m.

Programación fecha 11 - Liga BetPlay

16 de marzo

Deportes Tolima vs. Patriotas FC

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Transmisión: Win/Win+

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Hora: 6:05 p. m.

Estadio: Alfonso López

Transmisión: Win+

Deportivo Pasto vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:10 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: Win+

17 de marzo

Atlético Nacional vs. Jaguares FC

Hora: 7:45 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: Win+

18 de marzo

Unión Magdalena vs. Cortuluá

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Transmisión: Win/Win+

Millonarios FC vs. Once Caldas

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: El Campín

Transmisión: Win+

19 de marzo

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Hora: 5:30 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: Win/Win+

América de Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Transmisión: Win+

20 de marzo

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Transmisión: Win/Win+

Deportivo Pereira vs. Junior FC

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Transmisión: Win+