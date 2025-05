Termina el misterio en América: se oficializó si Tulio Gómez dejó de ser el máximo accionista

Así quedó América en la tabla de posiciones del grupo C de Sudamericana tras el Racing vs. Corinthians

En primera instancia, sin rodeos, aseguró que no se ha vendido ninguna acción del equipo. “América de Cali S.A. informa a su afición, medios de comunicación y opinión pública en general que, a la fecha, el club no ha vendido ni ha negociado participación accionaria ”, señaló.

A su vez, América de Cali aclaró que el señor Tulio Gómez no ha vendido ninguna de sus acciones, además de afirmar que no se ha iniciado un proceso con terceros. “El Accionista mayoritario no ha vendido ninguna acción, ni ha autorizado negociación alguna que comprometa su participación en la compañía. No se ha iniciado ningún tipo de proceso de debida diligencia con terceros interesados en adquirir participación accionaria”, continuó.