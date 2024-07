¿‘Terremoto’ en Millonarios? Se filtra drástica decisión que habrían tomado con Alberto Gamero

Gamero no piensa irse

“Estamos intentando que el equipo juegue mejor, que no pierda tantos balones; si nos damos cuenta la jugada del primer gol es una pérdida de balón nuestra, estamos intentando que el equipo cree más opciones de gol. Puede que Alianza nos haya llegado, pero Novoa no sacó ningún tiro para el arco. Nosotros no llegamos, no tuvimos la contundencia de otros partidos, este es el que menos opciones de gol hemos tenido”, admitió.