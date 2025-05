Todo preparado: Ancelotti ya se encuentra en Río de Janeiro para asumir como nuevo DT de Brasil

A la llegada de Ancelotti no asistieron aficionados brasileños en el aeropuerto de Galeão, pero sí hubo una concentración en el hotel de Barra da Tijuca, en la Zona Oeste de la ciudad, donde se hospedará por estos días.

Las emotivas palabras de Vini para Ancelotti

“Gracias, míster. Por tanto. ERES EL MEJOR. Desde tu llegada a Madrid ha cambiado mi vida como jugador y persona. Me diste confianza, me hiciste crecer y estuviste a mi lado, en cada momento , dentro y fuera del campo”, comienza la carta.

Vinicius Jr. y Carlo Ancelotti. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Ganamos dos Champions, dos Ligas y muchos otros títulos... pero lo que más valoro es la forma como me trató, la humildad y la manera como has manejado todos estos años”, añadió el atacante.

“Construimos más allá del fútbol. Siempre me defendiste y me protegió cuando lo más necesite. Hoy es difícil decir adiós. El vestuario del Madrid te va a extrañar. Yo te voy a extrañar. Pero al mismo tiempo, me alegra saber que ya tenemos fecha para el reencuentro: ahora, vistiendo juntos la camiseta de la Selección Brasileña. Es el destino. Te espero en BRASIL”, concluyó.