U de Chile puso el grito en el cielo por desmanes en Argentina vs. Independiente: tomó decisión

Universidad de Chile puso el grito en el cielo y decidió interponer una denuncia ante la justicia de Argentina este lunes, 25 de agosto, por los hechos violentos que padecieron los hinchas azules en el duelo vs. Independiente por Copa Sudamericana.

“La justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables y aplicar las sanciones que establece la ley”, informó el cuadro chileno en un comunicado, donde dio cuenta de la reunión de su presidente, Michael Clark, con el fiscal del caso, Mariano Zitto.

La pelea entre hinchas de Independiente y la U de Chile en el estadio Libertadores de América dejó 19 heridos, dos de las cuales siguen internados en grave estado, y más de cien detenidos, que ya fueron liberados.

Hinchas de ambos clubes se atacaron con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del estadio, en uno de los peores hechos violentos de los últimos años en el fútbol de Latinoamérica.

El partido, por la vuelta de octavos de final de la Sudamericana, fue suspendido en el minuto 48 y posteriormente cancelado. La denuncia “está dirigida a todos aquellos funcionarios y agentes municipales, provinciales y nacionales que hayan sido responsables de organizar y coordinar el evento”, señaló el área de prensa del equipo chileno a la AFP.

El presidente de Universidad de Chile, Michael Clark, junto con el director José Ramón Correa y el abogado del Club, Jorge Arredondo, estuvieron esta mañana en la Fiscalía Provincial de Buenos Aires (UFI N4) para presentar una denuncia por los delitos que sufrieron los hinchas de… pic.twitter.com/JJBUrkSCWL — Universidad de Chile (@udechile) August 25, 2025

Independiente informó que “25 de los delincuentes” que presuntamente participaron de los violentos enfrentamientos en su estadio ya fueron identificados por las autoridades, que “avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

Sin embargo, en una entrevista con el medio partidario Muy Independiente la tarde del lunes, el fiscal Zitto señaló que ni el club argentino ni las fuerzas de seguridad le informaron aún la identidad de esas 25 personas.

Zitto consideró que “como mínimo hubo un desorden organizativo” durante el partido y dijo que indagará sobre el accionar de la seguridad privada y su coordinación con la policía.

🗣️ "Debemos reflexionar todos los chilenos y chilenas sobre la violencia. No podemos tolerarla en ninguna forma. La empatía no debe perderse nunca. Cuando los miembros de una sociedad pierden la empatía, la sociedad lo ha perdido todo".



Palabras de nuestro Presidente, Michael… pic.twitter.com/0urzDO1eoe — Universidad de Chile (@udechile) August 24, 2025

“De 4.000 (aficionados) de Chile, 300 hicieron los desmanes que iniciaron todo esto y después, de Independiente había decenas de miles, y una mínima cantidad generaron la otra situación. Había familias completas de ambos lados que venían a disfrutar de un espectáculo deportivo”, apuntó el fiscal.

Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el estadio Libertadores de América, apuntó a la responsabilidad de la Conmebol y dijo que lo ocurrido “se está dirimiendo en sede judicial”.

“Obviamente, pasó algo que fue salvaje. Salvaje del lado de la hinchada de Chile (...) y después salvaje también cuando va una parte de la hinchada de Independiente”, señaló a Radio con Vos.

Universidad de Chile condena la violencia en todas sus formas, venga de donde venga y en todo momento.



Queremos paz 💙 pic.twitter.com/cx4qdpTTzn — Universidad de Chile (@udechile) August 24, 2025

Según la Conmebol, la seguridad del encuentro estaba a cargo de Independiente. El operativo ha sido cuestionado por diversas voces, incluida la del presidente de Chile, Gabriel Boric, que denunció un “inaceptable linchamiento de chilenos”.