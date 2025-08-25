Suscribirse

U de Chile puso el grito en el cielo por desmanes en Argentina vs. Independiente: tomó decisión

Los disturbios en suelo argentino siguen dando de qué hablar en redes sociales.

Redacción Deportes
26 de agosto de 2025, 12:27 a. m.
Imagen de lo sucedido entre hinchas azules y rojos.
Imagen de lo sucedido entre hinchas azules y rojos. | Foto: Getty Images

Universidad de Chile puso el grito en el cielo y decidió interponer una denuncia ante la justicia de Argentina este lunes, 25 de agosto, por los hechos violentos que padecieron los hinchas azules en el duelo vs. Independiente por Copa Sudamericana.

La justicia argentina deberá instruir la investigación que permita determinar a los responsables y aplicar las sanciones que establece la ley”, informó el cuadro chileno en un comunicado, donde dio cuenta de la reunión de su presidente, Michael Clark, con el fiscal del caso, Mariano Zitto.

Contexto: Revelan el fuerte castigo que le caería a Independiente y U de Chile, tras graves disturbios

La pelea entre hinchas de Independiente y la U de Chile en el estadio Libertadores de América dejó 19 heridos, dos de las cuales siguen internados en grave estado, y más de cien detenidos, que ya fueron liberados.

Hinchas de ambos clubes se atacaron con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del estadio, en uno de los peores hechos violentos de los últimos años en el fútbol de Latinoamérica.

El partido, por la vuelta de octavos de final de la Sudamericana, fue suspendido en el minuto 48 y posteriormente cancelado. La denuncia “está dirigida a todos aquellos funcionarios y agentes municipales, provinciales y nacionales que hayan sido responsables de organizar y coordinar el evento”, señaló el área de prensa del equipo chileno a la AFP.

Independiente informó que “25 de los delincuentes” que presuntamente participaron de los violentos enfrentamientos en su estadio ya fueron identificados por las autoridades, que “avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

Sin embargo, en una entrevista con el medio partidario Muy Independiente la tarde del lunes, el fiscal Zitto señaló que ni el club argentino ni las fuerzas de seguridad le informaron aún la identidad de esas 25 personas.

Zitto consideró que “como mínimo hubo un desorden organizativo” durante el partido y dijo que indagará sobre el accionar de la seguridad privada y su coordinación con la policía.

De 4.000 (aficionados) de Chile, 300 hicieron los desmanes que iniciaron todo esto y después, de Independiente había decenas de miles, y una mínima cantidad generaron la otra situación. Había familias completas de ambos lados que venían a disfrutar de un espectáculo deportivo”, apuntó el fiscal.

Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra el estadio Libertadores de América, apuntó a la responsabilidad de la Conmebol y dijo que lo ocurrido “se está dirimiendo en sede judicial”.

“Obviamente, pasó algo que fue salvaje. Salvaje del lado de la hinchada de Chile (...) y después salvaje también cuando va una parte de la hinchada de Independiente”, señaló a Radio con Vos.

Según la Conmebol, la seguridad del encuentro estaba a cargo de Independiente. El operativo ha sido cuestionado por diversas voces, incluida la del presidente de Chile, Gabriel Boric, que denunció un “inaceptable linchamiento de chilenos”.

*Con información de AFP.

