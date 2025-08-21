Revelan el fuerte castigo que le caería a Independiente y U de Chile, tras graves disturbios

Independiente y U de Chile serían descalificados de la Copa Sudamericana 2025, luego de los graves disturbios que se presentaron en el partido de vuelta por los octavos de final en el Estadio Libertadores de América.

Medios de ambos países confirmaron que el caso se encuentra bajo investigación de la unidad disciplinaria de la Conmebol, ente que definirá el resultado del partido que estaba 1-1 al momento de los desmanes.

Teniendo en cuenta lo que pasó en el partido de ida, U de Chile debería clasificarse como ganador en el marcador global (2-1). No obstante, sus hinchas también quedaron grabados lanzando objetos contundentes contra la afición local.

En ese orden de ideas, ambos equipos terminarían eliminados de la competencia y lo siguiente sería definir el rumbo de Alianza Lima. Los peruanos ya están clasificados a cuartos, a la espera del rival que iba a salir de ese duelo entre Independiente vs. U de Chile.

Hincha de Independiente enseña prendas alusivas a U de Chile desde la tribuna donde sucedieron los hechos. | Foto: AFP

“Aunque todavía queda un largo camino de investigación, primeras versiones indican que los dos clubes podrían ser descalificados del torneo, además de una posible expulsión del plano internacional por todo el 2026. De esa manera, Alianza Lima (el equipo que enfrentaría al vencedor) avanzaría de manera directa a las semifinales del certamen”, apunta TyC Sports desde Argentina.

José Tomás Fernández, periodista chileno, corroboró que ambos clubes corren peligro de ser descalificados y añadió algunos detalles más de la sanción que les caería por lo sucedido en Avellaneda.

“Multas altas para ambos, sus próximos 8 partidos serían sin público y prohibición de jugar torneos internacionales 2026. Sería castigo máximo, pero hoy no tiene asidero", indicó Fernández.

Este año ya hubo un precedente que podría tomarse como vara de medir para Independiente y U de Chile.

A finales del mes de abril, la Conmebol decidió dar derrota por retirada a Colo-Colo tras unos desmanes similares en el partido contra Fortaleza de Brasil por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ese día solo estuvieron implicados hinchas del conjunto chileno, por lo que su rival salió beneficiado sin tener ventaja deportiva en el marcador. La única diferencia es que esta vez se daría derrota para ambos equipos y, por ende, su eliminación vía escritorio.

Un aficionado de la Universidad de Chile sostiene una barra de acero durante la interrupción del partido. | Foto: AFP

Fifa se pronunció

Tan graves fueron las imágenes de los disturbios que llegaron a manos de Gianni Infantino, presidente de la Fifa, quien se pronunció en rechazo a los actos de violencia en el fútbol sudamericano.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, indicó Infantino en un comunicado oficial.

El presidente de la Fifa considera que “la violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”.