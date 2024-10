Uefa tomó decisión definitiva con Jhon Jader Durán por su golazo ante el Bayern Múnich

Más sobre el duelo

“Es un gran equipo, no es fácil jugar aquí, nuestro partido no fue perfecto pero no ha sido malo y hemos tenido ocasiones”, comentó el entrenador belga. Para los ‘Villanos’ de Unai Emery, esta victoria supone un golpe sobre la mesa, más fuerte todavía con el eco de la victoria por 3-0 a los Young Boys suizos durante la primera fecha.