Valentino Rossi, histórico del MotoGP, debutó como piloto de automovilismo

La leyenda del motociclismo Valentino Rossi empezó el domingo un nuevo capítulo en su trayectoria, debutando en la categoría GT de automovilismo con un 17.º puesto en el circuito de Imola, en Italia.

A sus 43 años, sigue teniendo cosas que aprender: en su debut con la escudería belga WRT, Rossi cometió un pequeño error en boxes, pues no pudo encontrar su garaje a pesar de las señales de los mecánicos y tuvo que salir de nuevo a pista y volver a entrar una vuelta después, para dejar su plaza a su compañero de equipo.

Si bien esa equivocación hizo perder posiciones al equipo formado por Rossi, el suizo Nico Müller y el belga Frédéric Vervish, su formación se lo tomó como una anécdota divertida cuando Rossi soltó finalmente el volante.

El nueve veces campeón del mundo entre todas las categorías del motociclismo, se retiró al término de la temporada 2021, y ahora conduce un Audi R8 LMS en el que mantiene su color amarillo y su característico número 46. Tampoco cambia el fervor que el italiano desata en el paddock y en las tribunas.

Antes de la carrera de tres horas que lanza la temporada de la Copa de Resistencia en GT, los tres compañeros de equipo habían logrado el decimoquinto tiempo.

El equipo WRT consiguió a pesar de ello la victoria con otro trío (Kelvin van der Linde, Dries Vanthoor y Charles Weerts).

Su despedida del MotoGP

El ícono italiano, que en febrero cumplió 43 años de edad, se retiró de la competición al término de la temporada 2021 del Mundial de Motociclismo. El anuncio oficial lo hizo en una conferencia de prensa en el marco del GP de Estiria, en Austria.

“He decidido dejarlo al terminar la temporada”, declaró el piloto, nueve veces campeón del mundo en diferentes categorías. “Por desgracia comienzo mi última mitad de temporada como piloto de MotoGP. Es un momento difícil, bastante triste. (...) El año que viene mi vida cambiará. Fue un viaje muy largo, pero muy divertido”.

El expiloto de Yamaha-SRT llevaba varias semanas pensando en su retiro y hasta lo había dejado entrever en otras ocasiones a lo largo del año pasado. The Doctor vivió la temporada más complicada de su carrera en la élite mundial, con un solo Top-10, en Italia, y un triste 19.º puesto en la clasificación de pilotos, con 17 puntos antes de la 10.ª carrera. “Durante la temporada los resultados no han sido los esperados, así que comencé a planteármelo”, explicó.

Rossi pudo haber seguido una temporada más (su 27.ª en el Mundial) con su propio equipo, el VR46, que está actualmente en el MotoGP desde la temporada 2022 como satélite de Ducati, pero optó por tomar otro rumbo. “Me habría gustado correr con mi equipo, pero decidí que no porque eso implicaba cambiar de moto (de Yamaha a Ducati)”, detalló.

El último de sus 9 títulos mundiales entre todas las categorías (6 en MotoGP en 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009, 1 en 500 c. c. en 2001, 1 en 250 c. c. en 1999, 1 en 125 c. c. en 1997) se remonta a 2009 con Yamaha.

*Con información de la AFP.