Lebron James no solo consideraba a Kobe un amigo, sino un ídolo. Por eso no es de extrañar la reacción del actual mejor jugador de la NBA cuando se enteró de la muerte de "the black mamba". En un video de una cámara de seguridad del aeropuerto de Los Ángeles, difundido por el canal 12news y NBC News, se ve al alero de los Lakers devastado, luego de recibir la triste noticia.