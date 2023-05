Video | Descomunal golazo de Argentina es catalogado desde ya el mejor del Mundial Sub-20: “A lo Messi”

Argentina se tomó muy en serio el hecho de ser anfitrión del Mundial Sub-20. Tras el retiro de Indonesia, la federación de ese país (AFA) se puso en contacto con la Fifa y logró recibir la sede a última hora, logrando además la clasificación que se le había escapado durante el Sudamericano de la categoría disputado a principios de este año en Colombia.

Producto de esa decisión, Javier Mascherano volvió a asumir el cargo y pateó el tablero con nuevos jugadores para intentar convencer a la afición albiceleste. El sorteo también le sonrió al emparejarlo con Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala, un grupo que pasó caminando con puntaje perfecto.

De hecho, este viernes cerró la primera fase goleando 5-0 al conjunto oceánico con los goles de Ignacio Maestro Puch (13), Gino Infantino (16), Luka Romero (34), Brian Aguirre (50, de penal) y Alejo Veliz (86).

Argentina terminó con puntaje perfecto - Foto: AP

Aunque el desempeño de la selección local fue destacado, hubo una jugada en especial que llamó la atención de los espectadores. El tanto de Luka Romero, justo después de la media hora de juego, le dio la vuelta al mundo y se robó la atención de aquellos que hasta lo compararon con los goles a los que Lionel Messi acostumbró al planeta.

Romero tomó la pelota de espaldas al arco en el centro del campo y con una mágica finta salió de la presión de dos jugadores. En velocidad corrió en solitario hasta el frontal del área para soltar un ‘bombazo’ inatajable que sacó aplausos en el estadio San Juan del Bicentenario y dejó sorprendidos hasta a los narradores que transmitían el juego.

Automáticamente el video se hizo viral en redes sociales y el nombre de Luka Romero se convirtió en tendencia tanto en Argentina como en el resto del mundo.

Al respecto salieron comentarios como “gol a lo Messi” o “gol messiánico”, haciendo referencia al zurdazo que recordó los primeros años de la ‘Pulga’ con la camiseta del Barcelona y el título que ganó en 2005 como campeón Sub-20 con Argentina.

“La agarré en mitad de cancha, me estaban agarrando. Me giré y empecé a encarar, me iba acercando y entonces no me lo pensé en patear”, dijo en zona mixta luego del partido. “Trato de disfrutar y se dio, la verdad es que estoy muy contento”, agregó.

Luka Romero, autor del mejor gol de @Argentina ante Nueva Zelanda, describe su jugada “a lo Messi” y ya piensa en el partido de octavos del próximo miércoles ante un oponente que se será el tercero del Grupo C, D o E.#ZonaMixta | https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/ART15oGe6C — Televisión Pública (@TV_Publica) May 27, 2023

Ilusionados con el título en casa

El más contento con la presentación de Luka Romero es Mascherano, que destacó el nivel de sus dirigidos y lo hecho hasta ahora en el Mundial Sub-20 al que llegaron inesperadamente luego de haber fracasado en las clasificatorias.

“Creo que ha sido un partido muy bueno en líneas generales. Desde el principio el equipo fue muy agresivo a la hora de recuperar la pelota. Después, con la posesión, estuvo muy rápido en la circulación. No les dábamos tiempo y eso hizo un buen partido”, analizó el estratega argentino en rueda de prensa.

Masche le dio la oportunidad a varios jugadores que no habían podido disputar minutos. “Primero, la alegría de que los chicos que quizás merecían más minutos y lamentablemente no lo habían tenido, que se puedan mostrar, que se pueda ver su calidad y por qué están acá. Sobre todo, tener en cuenta, como les dije el primer día, que todos son importantes y que el rendimiento de cada uno de ellos eleva el nivel del grupo, del equipo”, señaló.

Luka Romero celebrando su gol ante Nueva Zelanda - Foto: AP

La jugada del gol inició desde el centro del campo - Foto: AP

La ilusión en Argentina se encuentra a flor de piel, luego de encadenar tres victorias de manera consecutiva. “Ya no está en nuestras manos el rival que nos va a tocar. Nosotros hicimos nuestro trabajo, ganamos el grupo, ganando los tres partidos. Ahora veremos qué es lo que nos toca. De nada sirve estar pendientes de algo que no podemos controlar”, completó el DT.