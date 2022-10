Video | Desde todos los ángulos: el maravilloso cabezazo y gol de James Rodríguez con Olympiacos

Olympiacos volvió a caer en la liga griega y profundiza su crisis deportiva, que no se ha podido solucionar ni con la llegada de Míchel González al banquillo. Este lunes recibieron en su cancha al PAOK, que comenzó ganando con un autogol de Sokratis Papastathopoulos a los 9 minutos jugados.

El cuadro rojiblanco llegó a tener momentos de buen fútbol, que se convirtieron en gol gracias al soberbio cabezazo de James a los 37 minutos. Después de un centro del costado, el colombiano se levantó por los aires y le ganó por varios centímetros al defensor que lo marcaba en el centro del área.

Aparte de ganar en las alturas, el gesto técnico del ‘10′ fue excelso. Su remate con la frente fue certero e impidió que el guardameta rival pudiera ofrecer alguna respuesta.

Tras el gol, James corrió hasta el tiro de esquina, donde celebró con algunos de sus compañeros. Después de los abrazos, se dirigió a la afición y les pidió con un gesto que alentaran en busca de la remontada que nunca llegó, pues en el segundo tiempo llegó el 2-1 definitivo a favor del PAOK con la anotación de Khaled Narey, un remate cruzado inatajable al ángulo.

“No hay excusas”

Aún con la gran presentación del volante creativo, Olympiacos perdió y cedió más diferencia al respecto del líder Panathinaikos, hecho que aumenta las críticas en contra del plantel y del propio Míchel, al que no le dan espera a pesar de llegar a apagar el incendio de Carlos Corberán. “Sé lo que significa estar aquí. Ser entrenador en el Olympiacos. En el Olympiacos hay exigencias. Es increíble que estemos en esta situación. Pero llevamos así desde el comienzo de la liga”, dijo el estratega español en rueda de prensa.

“En cuanto a las desaprobaciones, no nos queda más que respetarlas. Sabemos que la gente tiene preocupación. No podemos hacer otra cosa que aceptarlos y respetarlos. No hay excusas. Todo lo que podemos decir es que el resultado es un poco duro. Todo lo que puedes hacer es aceptarlo”, declaró al respecto de las críticas que llovieron desde la grada.

Sobre la presencia de James en la cancha, Míchel aseguró que “quería darle minutos” para empezar a “armar el once inicial” afectado por la cantidad de partidos que han jugado entre liga y Europa League, además de los lesionados en lo que va del mes. El cambio del colombiano se debio a que “estaba cansado” y necesitaba algo más de dinámica en ataque.

“Nos faltó precisión y eficiencia. El resultado es duro según la imagen del partido. Teníamos profundidad por la derecha y el gol del PAOK llegaba por la izquierda. Cuando pierdes, las explicaciones no importan tanto”, analizó.

Míchel reiteró que no tiene lugar para las excusas y se comprometió a seguir trabajando para revertir la situación. “No podemos decirle nada al mundo. Es difícil explicar por qué estamos pasando por esa fase. No podemos pedir nada al mundo. Nadie de fuera puede ayudarnos. Tenemos que mantener la calma y encontrar las soluciones. A veces las soluciones están ocultas y hay que encontrarlas y usarlas”, dijo.

“Ni siquiera conseguimos un empate y eso es negativo. Tenemos que buscar el detalle para ganar los partidos. Insisto en que sea cual sea la explicación que demos, el Olympiacos no está acostumbrado a perder. Tenemos que aceptar eso”, completó.

La gran presentación del colombiano queda opacada por la nueva derrota de Olympiacos, de local ante uno de sus rivales directos por ingresar a puestos europeos. A raíz de este resultado, el equipo de James se ubica en la quinta casilla del campeonato a 10 puntos de su gran rival, el Panathinaikos, que marcha primero con puntaje perfecto: 8 victorias en los 8 partidos disputados.

El próximo partido será hasta el sábado 22 de octubre, en calidad de visitante, enfrentando a Panetolikos desde las 11:30 de la mañana (hora de Colombia).