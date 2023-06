Video: Griezmann sufrió una fuerte patada en su rostro. Así quedó el jugador tras el choque

La Selección de Francia atraviesa por un buen momento futbolístico mientras afrontan las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024. En su más reciente encuentro volvió a sumar de a tres puntos, en esta ocasión ante la Selección de Grecia, sin embargo, la victoria pasó a un segundo plano debido a la fuerte entrada que tuvo el defensor Konstantinos Mavropanos sobre el francés Antonie Griezmann.

El hecho se dio en medio del partido válido por la cuarta fecha del grupo B, en el cual el equipo galo se llevó la victoria por la mínima diferencia en el Stade de France ante su público.

Konstantinos Mavropanos #4 del equipo de Grecia recibe una tarjeta roja después de enfrentarse con Antoine Griezmann #7 del equipo de Francia durante el partido del grupo B de la ronda de clasificación de la UEFA EURO 2024 - Foto: Getty Images

El autor del único gol del partido fue la estrella del Paris Saint-Germain, Kyliam Mbappé, quien por medio de un penal abrió el marcador. Cabe mencionar que la falta que produjo este cobro fue la fuerte patada por parte de Konstantinos Mavropanos a Antoine Griezmann en la cabeza.

Vea el video de la fuerte patada que sufrió Griezmann en su rostro

Griezmann sufrió un duro golpe y Mateu Lahoz ¡lo consoló!



📺 Mirá el partido por #StarPlusLA pic.twitter.com/2tuMJCLpD0 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 19, 2023

Tras el impactante choque, el jugador quedó varios minutos tendido sobre el césped, al sufrir un corte en la cabeza, el cual tuvo que ser vendado por el cuerpo médico para que pudiera continuar jugando.

A pesar de la fuerte entrada, el árbitro del partido, el español Mateu Lahoz, no considero expulsar al jugador y permitió que siguiera jugando luego de una entrada temeraria que, sin duda, puso en riesgo la integridad de Antonie. Ante la situación, la esposa del jugador mencionó por redes sociales; “Alguien va a tener ganas de matarme, pero mejor eso que explotar”.

Sin embargo, minutos después de ser sancionado con la tarjeta amarilla, el defensor terminó siendo expulsado tras otra fuerte falta cometida, marcando una noche olvidable para Mavropanos en Francia.

Cabe recordar que en una jugada similar, Griezmann fue expulsado por lanzar una patada que terminó con la expulsión del futbolista en medio de un partido de la UEFA Champions League.

Antoine Griezmann #7 de Francia lanza un penalti durante el partido del grupo B de la ronda de clasificación de la UEFA EURO 2024 entre Francia y Grecia. (Photo by Catherine Steenkeste/Getty Images) - Foto: Getty Images

Así mismo, agregó que “hay veces que no se ve, otras que no se quiere ver y veces que se ve lo que no es. No todos vemos lo mismo (somos humanos, dicen y lo creo), pero para eso avanzamos ¿no?. Con esto cierro temporada y nos vamos de vacaciones. Cambio y corto”.

Tras finalizar el encuentro y reunirse con su esposa Erika Choperena, se dio a conocer una fotografía publicada por medio de las historias del Instagram de Erika que evidencian la herida que le dejó la patada cerca a la oreja del jugador del Atlético de Madrid y las marcas que quedaron en el hombro del jugador.

Foto publicada en el Instagram personal de la esposa de Antonie Griezmann. - Foto: Tomado de: @eri_chope

Afortunadamente, el hecho no dejó consecuencias graves en la integridad de Griezmann, quien ahora se encuentra en recuperación de las heridas en medio de las vacaciones antes del inicio de la temporada 2023-24.

Finalmente, y tras conseguir la victoria gracias a la anotación de Mbappé, la Selección de Francia se consolidó en el primer puesto del grupo B con 12 unidades, producto de cuatro victorias consecutivas que lo mantienen invicto y sin goles en contra. Su escolta son los griegos, que actualmente tienen seis puntos, mientras que Irlanda, Países Bajos y Gibraltar terminan de componer el grupo en la tercera, cuarta y quinta casilla, respectivamente.

El próximo partido en el que seguramente estará Antonie, al lado de Kylian Mbappé, se dará el 7 de septiembre de 2023, cuando se enfrenten a Irlanda por la quinta fecha de la fase clasificatoria rumbo a la Eurocopa 2024, en la que una victoria por parte de Francia, los dejaría muy cerca de la clasificación al torneo más importante a nivel de clubes en Europa.