Las impresionantes cifras que hacen de Antoine Griezmann un jugador determinante en Francia

Asistente en las dos dianas que el pasado sábado le dieron a Francia la clasificación para semifinales del Mundial 2022, Antoine Griezmann demostró una vez más su excelente momento de forma y corroboró que es uno de los grandes protagonistas de la competición que se está celebrando en Catar.

En la cita asiática, el jugador del Atlético de Madrid continúa batiendo registros y poniendo a Les Bleues cada vez más cerca de revalidar su título; un hito que solo ha ocurrido dos veces en la historia de los mundiales, datando el último de ellos hace 60 años (Italia 1934-1938 y Brasil 1958-1962).

Griezman, mejor jugador en Rusia 2018, está detrás de Lionel Messi, argentino en cuanto a ocasiones creadas (17 frente a 18) pero con un partido menos, además es uno de los mejores en posesión ganada en el último tercio.

Autor ya del pase decisivo en el tanto de la victoria frente a Dinamarca en la fase de grupos, Griezmann es el máximo asistente del torneo (3), igualado con el portugués Bruno Fernandes y el inglés Harry Kane. Una cifra que el ariete francés está en disposición de incrementar, pues a su selección le quedan dos partidos por jugar en la presente Copa del Mundo, mientras que sus dos perseguidores más inmediatos ya se han despedido de la competición. Asimismo, estos tres pases de gol le han convertido en el máximo asistente histórico de los ‘Bleus’, con 28, por los 27 que la Federación Francesa le otorga a Thierry Henry y los 26 que acumuló Zinedine Zidane.

Además, Griezmann también lidera el ranking globales de Catar 2022 en los apartados de pases clave (17) y grandes ocasiones creadas (6) y dentro de su combinado nacional es el futbolista que suma más centros (34), más intentos de ruptura (82) y más rupturas de línea completadas (63). Todo ello en la que es su tercera Copa de Mundo, tras haber debutado en Brasil 2014 -en el verano en el cual se incorporó al Atleti- y haber conquistado Rusia 2018.

Christophe Dugarry, campeón en Francia 98 con su selección y quien alzó la Eurocopa 2000 con los Galos, llenó de elogios a Antuan.

“Griezmann me parece simplemente excepcional desde el comienzo de la competición”, declaró y agregó que está a la altura de dos históricos, como Zidane y Platini: “Incluso me parece, a veces, Zidanesco. Siempre tiene el tono justo, el pase adecuado. Creo sinceramente que la selección francesa no sería la misma sin él. A menudo nos falta ritmo en nuestro juego; no hay mucha intensidad”, puntualizó.

De las 5 grandes competencias de Europa, LaLiga es el torneo que más aporta jugadores a las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA.

Griezmann, Bono, En-Nesyri, Tchouameni y otras estrellas de LaaLiga se enfrentan en la esperada semifinal Marruecos vs. Francia.

El guardameta Yassine Bono, quien fue nombrado el mejor portero de LaLiga Santander la temporada pasada, fue el héroe de la tanda de penales contra España en octavos de final, y luego realizó varias paradas importantes en cuartos de final contra la favorita Portugal. Por delante de él juega Jawad El Yamiq, del Real Valladolid, pieza fundamental de una línea defensiva que solo ha encajado un gol en todo el torneo (y en propia puerta, de hecho). El delantero del Sevilla FC Youssef En-Nesyri, que también ha jugado en el Málaga CF y el CD Leganés de España, marcó el gol de la victoria contra Portugal, mientras que Abde Ezzalzouli -actualmente cedido al CA Osasuna por el FC Barcelona- ha sido una opción ofensiva dinámica desde el banquillo para el seleccionador de Marruecos, Walid Regragui.

En el bando contrario, está Antoine Griezmann, del Atlético de Madrid, está floreciendo en un papel más de centrocampista para Les Bleues, dando tres asistencias, incluida la del gol de la victoria contra Inglaterra en cuartos de final. Aurélien Tchouameni, del Real Madrid, es un fijo en el mediocampo junto a él con solo 22 años, y marcó un sensacional primer gol en cuartos de final, mientras que sus compañeros del FC Barcelona, Jules Koundé y Ousmane Dembélé, han impresionado en defensa y ataque, respectivamente.