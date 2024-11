Video pilló a jugador del Pereira cantando arengas de Junior, en partido contra América: revuelo total

A Junior se le ofreció delantero de selección internacional: “Que Don Fuad me llame”

Contexto: A Junior se le ofreció delantero de selección internacional: “Que Don Fuad me llame”

Pereira no clasificó

No está de más aclarar que el Deportivo Pereira no clasificó a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-ll. Por tanto, Walmer no tiene ningún partido por delante con el cuadro matecaña de aquí a fin de año.