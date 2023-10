Vinícius no se anda con tibiezas y le hace descarado guiño a Kylian Mbappé

Pasan los años y aún Mbappé no llega al club que parece destinado a hacer brillar, pero si Florentino Pérez y los millones no pueden, hay otra persona dentro del club que lo intenta.

Vinícius pone su granito de arena

Anunció el equipo donde se retirará

| Foto: Icon Sportswire via Getty Images

Pero su paso por el gigante europeo no fue sencillo, debido a que durante sus primeras temporadas era criticado por su falta de definición en el último cuarto del campo.

“A los 21 finalmente exploté. Sentí que estaba preparado para ello: mentalmente, para mantener la cabeza fría y físicamente, para seguir adelante. Estaba preparado para los grandes momentos. Incluso cuando no marqué, mantuve la calma. Solo teníamos que volver a entrenar y hacer un poco más. El nivel en el día a día es increíble, están los mejores, entrenamos para poder seguir el ritmo. Pero nunca me molestó demasiado. Sabía que vendría. También hablé mucho con otros, especialmente con Karim. Ganó el Balón de Oro en su último año aquí, tras 14 temporadas. Imagínese el tiempo dedicado a trabajar”, destacó.

Por último, Vinícius se refirió a su batalla contra el racismo, dejando claro su pensamiento: “Personalmente, sé que no voy a cambiar la historia, que no voy a hacer de España un país sin racistas, ni del mundo entero. Pero sé que puedo cambiar algunas cosas. Para que los que lleguen en los próximos años no pasen por esto, para que los niños puedan tener tranquilidad en el futuro. Por ellos haré todo lo que pueda”.