Ciclista colombiano es nuevo fichaje del Movistar Team: firmó contrato y hay anuncio oficial

Crece la colonia de colombianos en el Movistar Team. El equipo español sigue apostando por el talento de los ‘escarabajos’ y sumó una pieza más para el remate de la presente temporada.

Se trata de Kevin David Castillo, corredor de 23 años que hace unos días disputó la Vuelta a Colombia con los colores del Team Sistecrédito.

Castillo ya estaba en la órbita del Movistar desde hace meses atrás, cuando tuvo la oportunidad de participar en un campamento de pretemporada junto a varias figuras de la escuadra telefónica.

Pero ahora le llegó la oportunidad de dar el salto al World Tour y lo hará en calidad de interino hasta diciembre de 2025. Luego de eso se discutirá si continúa en el equipo o le buscan un lugar donde pueda seguir sumando experiencia como profesional.

“Kevin Castillo reforzará temporalmente las filas del conjunto navarro durante la parte final de la temporada 2025. Su llegada responde al interés del equipo por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional”, indicó el Movistar.

🆕 🙋🏽‍♂️ 🇨🇴 Kevin Castillo se incorpora a Movistar Team como stagiaire.



Ⓜ️ El ciclista colombiano, una de las promesas emergentes del ciclismo sudamericano, se integra oficialmente a partir del 15 de agosto. 📝 Noticia ampliada: https://t.co/DzzfkldcsK



🇧🇪 El marsellés correrá hoy… pic.twitter.com/4Koxan5XlU — Movistar Team (@Movistar_Team) August 15, 2025

Con la llegada de Castillo, la representación colombiana en el Movistar Team asciende a cinco pedalistas en total. En esa lista también se encuentran Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Einer Rubio y Diego Pescador.

A sus 23 años, el nacido en Marsella (Risaralda) es considerado una de las grandes promesas del ciclismo sudamericano.

Esta temporada disputó la Vuelta a Colombia y terminó en la decimotercera posición de la clasificación general. Además, estuvo en el podio de dos etapas y peleó mano a mano con los grandes favoritos al título que quedó en manos de Rodrigo Contreras (Nu Colombia).

Kevin David empezará a entrenar con el Movistar desde este viernes 15 de agosto, esperando noticias sobre el calendario de carreras que disputará en los próximos meses.

“Estoy muy contento de integrarme, el resto de la temporada, al Movistar Team. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo el poder estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad”, apuntó el risaraldense.

Castillo es una apuesta de Eusebio Unzué, mánager general del Movistar, quien fue el encargado de seguirle la pista y decidir incorporarlo a estas alturas de la temporada.

No pudo debutar

La idea era que el colombiano se estrenara en la disputa del Circuit Franco-Belge, sin embargo, la organización de la carrera no se lo permitió.

“Un trámite burocrático de última hora ha impedido que Kevin Castillo pudiera salir en la carrera de hoy”, apuntó el Movistar Team en sus redes sociales.

Castillo disputará algunas carreras menores y tratará de demostrar las condiciones por las que llamó la atención entre todo el pelotón de ciclistas colombianos que sueñan con una oportunidad de estas características.