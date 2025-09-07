Ciclismo
Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan y Buitrago resurgen en la etapa 15
Aunque no parecía ser el día ideal para los colombianos, estos pudieron meterse en el top 10.
Un recorrido que no parecía ser el más beneficioso para los colombianos en la Vuelta a España 2025 fue el que les permitió recuperar tiempo a la mayoría de ellos.
Egan Bernal, Santiago Buitrago y Juan Guillermo Martínez pudieron mejorar posiciones luego del trazado que se dio este domingo entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos.
A los nacionales que más se les vio afectados fueron Harold Tejada y Brandon Rivera.
La Vuelta España 2025 — Tabla general
El del Ineos Grenadiers y el de Bahrain Victorious se escaparon en la fuga, llegando a mejorar cuatro puestos para el zipaquireño y uno para el bogotano.
De la casilla 18 a la 14 pasó Bernal, que cuenta con una diferencia negativa de más de quince minutos con respecto al líder, Vingegaard.
Buitrago apenas pudo subir una casilla, pero continúa lejos tras un saldo de menos 28 minutos con respecto a la camiseta roja.
Esa actuación inesperada de los cafeteros da luces de un nuevo ataque por victoria de etapa en las próximas fracciones.
Vale destacar que Bernal y Buitrago quedaron en el top 10 de la fracción 15, sin diferencias negativas con el ganador del día, Mads Pedersen.
La Vuelta España 2025 — Etapa 15
El grupo donde se encontraba el líder Jonas Vingegaard llegó 13 minutos y 31 segundos más tarde, tomándose un día de relax sobre la bicicleta antes de la jornada oficial de descanso.
Aun así, el danés conservó el maillot rojo y la diferencia de tiempo ante su máximo perseguidor, el portugués Joao Almeida, de 48 segundos. El británico Tom Pidcock es tercero a 2 minutos y 38 segundos.
Los corredores descansarán el lunes en Pontevedra y reanudarán la ronda española el martes con la decimosexta etapa entre Poio y Mos. Castro de Herville, que cuenta con 167,9 kilómetros.
Vencedor natural del día 15
El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) se llevó este domingo la 15ª etapa de la Vuelta a España, entre Vegadeo y Monforte de Lemos, marcada de nuevo por protestas propalestinas que provocaron la caída del corredor español Javier Romo.
La victoria de la etapa se la jugó un grupo de escapados y Pedersen impuso su mayor punta de velocidad para superar en la meta al venezolano Orluis Aular y al italiano Marco Frigo.
Everything green 💚 Todo al verde @LidlTrek #LaVuelta25 pic.twitter.com/IlOIFAZuFZ— La Vuelta (@lavuelta) September 7, 2025
“Realmente quería ganar una, ¡y lo he conseguido! Honestamente, hay que elogiar la forma en que el equipo ha trabajado hoy (domingo), colocando a cinco corredores en el grupo de cabeza. (…) Es aún más bonito ganar cuando todos nos miran y creen conocer nuestros planes”, señaló Pedersen.
Se trata de la 60ª victoria como profesional del danés y la primera del Lidl Trek en la 80ª edición de la ronda española.
*Con información de la AFP.