Un recorrido que no parecía ser el más beneficioso para los colombianos en la Vuelta a España 2025 fue el que les permitió recuperar tiempo a la mayoría de ellos.

Egan Bernal, Santiago Buitrago y Juan Guillermo Martínez pudieron mejorar posiciones luego del trazado que se dio este domingo entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos.

A los nacionales que más se les vio afectados fueron Harold Tejada y Brandon Rivera.

El del Ineos Grenadiers y el de Bahrain Victorious se escaparon en la fuga, llegando a mejorar cuatro puestos para el zipaquireño y uno para el bogotano.

De la casilla 18 a la 14 pasó Bernal, que cuenta con una diferencia negativa de más de quince minutos con respecto al líder, Vingegaard.

Egan Bernal sigue siendo el mejor colombiano en la clasificación general. | Foto: Fotos: AFP

Buitrago apenas pudo subir una casilla, pero continúa lejos tras un saldo de menos 28 minutos con respecto a la camiseta roja.

Esa actuación inesperada de los cafeteros da luces de un nuevo ataque por victoria de etapa en las próximas fracciones.

Vale destacar que Bernal y Buitrago quedaron en el top 10 de la fracción 15, sin diferencias negativas con el ganador del día, Mads Pedersen.

La Vuelta España 2025 — Etapa 15

El grupo donde se encontraba el líder Jonas Vingegaard llegó 13 minutos y 31 segundos más tarde, tomándose un día de relax sobre la bicicleta antes de la jornada oficial de descanso.

Aun así, el danés conservó el maillot rojo y la diferencia de tiempo ante su máximo perseguidor, el portugués Joao Almeida, de 48 segundos. El británico Tom Pidcock es tercero a 2 minutos y 38 segundos.

Los corredores descansarán el lunes en Pontevedra y reanudarán la ronda española el martes con la decimosexta etapa entre Poio y Mos. Castro de Herville, que cuenta con 167,9 kilómetros.

Vencedor natural del día 15

El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) se llevó este domingo la 15ª etapa de la Vuelta a España, entre Vegadeo y Monforte de Lemos, marcada de nuevo por protestas propalestinas que provocaron la caída del corredor español Javier Romo.

La victoria de la etapa se la jugó un grupo de escapados y Pedersen impuso su mayor punta de velocidad para superar en la meta al venezolano Orluis Aular y al italiano Marco Frigo.

“Realmente quería ganar una, ¡y lo he conseguido! Honestamente, hay que elogiar la forma en que el equipo ha trabajado hoy (domingo), colocando a cinco corredores en el grupo de cabeza. (…) Es aún más bonito ganar cuando todos nos miran y creen conocer nuestros planes”, señaló Pedersen.

Se trata de la 60ª victoria como profesional del danés y la primera del Lidl Trek en la 80ª edición de la ronda española.