Ciclismo

Así quedó la clasificación general del UAE Tour: Harold Tejada y Nairo Quintana salvaron la etapa 5

El italiano Jonathan Milan confirmó su hegemonía en el esprint y se trepó a la cima de la clasificación por puntos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

20 de febrero de 2026, 8:32 a. m.
Harold Tejada sigue brillando en el UAE Tour 2026
Harold Tejada sigue brillando en el UAE Tour 2026 Foto: Getty Images

Bajo un calor desesperante que ha sido habitual durante toda la semana, el UAE Tour 2026 cumplió con con la etapa 5 y entró en la recta final hacia la definición del título.

Harold Tejada (Astana) mantuvo su posición en el podio como el mejor colombiano de la clasificación general, acompañado de cerca por Sergio Higuita (Astana): su fiel escudero.

Nairo Quintana (Movistar Team) trabajó a favor de su líder, el español Pablo Castrillo, quien tiene el objetivo de meterse en el ‘top 10′ en lo que resta de competencia.

Por otra parte, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) partía como uno de los grandes opcionados para pelear por la victoria de etapa en el esprint contra el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Ciclismo

Harold Tejada brilla y se mete al podio: clasificación general del UAE Tour tras la etapa 3

Ciclismo

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Ciclismo

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Ciclismo

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Ciclismo

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

Ciclismo

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

Ciclismo

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Doblete de Jonathan Milan

La fuga volvió a hacer de las suyas en el camino hacia la Hamdan Bin Mohammed Smart University de Dubai. Faltando 7 kilómetros para llegar a la meta, había 30 segundos de diferencia entre el pelotón y el grupo de escapados.

Los dos últimos sobrevivientes fueron el italiano Gianni Moscon (Bora-Hansgrohe) y el canadiense Nickolas Zukowsky (Tudor Pro Cycling). El lote principal les dio cacería sobre los últimos 3000 metros, cuando los equipos interesados en la victoria ya estaban organizando sus trenes de lanzamiento.

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Una vez se neutralizó la escapada, Lidl-Trek se puso al frente del pelotón para ubicar a su jefe de filas en una posición favorable para encarar el embalaje. Groupama y Uno-X Mobility también pusieron de su parte a favor de la victoria.

Lo cierto es que Jonathan Milan dio muestras de su hegemonía como esprinter y cruzó la meta en primer lugar, seguido por Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y Matteo Maluccelli (Astana). Molano ni siquiera alcanzó a entrar en la batalla y llegó en el grupo de favoritos con el resto de colombianos.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 20: Jonathan Milan of Italy and Team Lidl - Trek celebrates at finish line as stage winner ahead of Erlend Blikra of Norway and Team Uno-X Mobility, Matteo Malucelli of Italy and Team XDS Astana and Luka Mezgec of Slovenia and Team Jayco AlUla during the 8th UAE Tour 2026, Stage 5 a 168km stage from Dubai Al Mamzar Park to Hamdan Bin Mohammed Smart University / #UCIWT / on February 20, 2026 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Jonathan Milan, ganador de la etapa 5 en el UAE Tour 2026 Foto: Getty Images

Este sábado será la etapa decisiva para Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), que se mantiene como líder de la clasificación general y tendrá la dura tarea de contener a Isaac del Toro (UAE Team Emirates). Harold Tejada, por su parte, estará obligado a llegar en el grupo de cabeza si quiere subirse al podio del UAE Tour.

Serán 168 kilómetros de recorrido con un final en alto subiendo al puerto de Jebel Hafeet.

Clasificación general - UAE Tour 2026 (etapa 5)

1. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - 14:45:27

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 21″

3. Harold Tejada (Astana), a 1′00″

4. Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché), a 1′07″

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla), a 1′19″

6. Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep), a 1′21″

7. Derek Gee (Lidl-Trek), a 1′28″

8. Felix Gall (Deacthlon CGA CGM), a 1′28″

9. Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), a 1′30″

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), a 1′43″

...

39. Nairo Quintana (Movistar Team), a 5′35″

43. Sergio Higuita (Astana), a 6′35″

106. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 19′37″

Más de Ciclismo

Nairo Quintana charlando con Isaac del Toro en la disputa del UAE Tour 2026

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Harold Tejada es el mejor colombiano del UAE Tour 2026

Harold Tejada brilla y se mete al podio: clasificación general del UAE Tour tras la etapa 3

El inglés Alex Dowsett cruza la línea de meta de la decimotercera etapa de la 106.ª edición de la carrera ciclista Tour de Francia, una contrarreloj individual de 27,2 kilómetros en Pau, el 19 de julio de 2019

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia, contrario a las tesis de Petro y Guillermo Alfonso Jaramillo

Nairo Quintana en la segunda etapa del UAE Tour 2026.

Nairo Quintana se desploma en la clasificación general del UAE Tour 2026: etapa 2

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 16: Nairo Quintana of Colombia and Team Movistar competes during the 8th UAE Tour 2026, Stage 1 a 144km stage from Madinat Zayed Majlis to Liwa Palace on February 16, 2026 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)

Clasificación general del UAE Tour 2026: así quedaron los colombianos tras la etapa 1

Nairo Quintana continúa su temporada esta semana en el UAE Tour 2026

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

Colombia's cyclist Egan Bernal celebrates on the podium after winning the National Road Cycling Championships in Zipaquira, Colombia, on February 8, 2026. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)

Definido el calendario de Egan Bernal: estas serán sus próximas cinco carreras en Europa

Nairo Quintana, colombiano al servicio de Movistar Team.

Nairo Quintana revela cuál grande correrá en 2026: dio detalles y habló del retiro

JABAL AL AKHDHAR - GREEN MOUNTAIN, OMAN - FEBRUARY 11: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team crosses the finish line during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 5 a 155.9km stage from Nizwa to Jabal Al Akhdhar - Green Mountain 1024m on February 11, 2026 in Jabal Al Akhdhar - Green Mountain, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)

Épico final de Nairo Quintana en el Tour de Omán: clasificación general tras la última etapa

Noticias Destacadas