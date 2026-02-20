Así quedó la clasificación general del UAE Tour: Harold Tejada y Nairo Quintana salvaron la etapa 5

Bajo un calor desesperante que ha sido habitual durante toda la semana, el UAE Tour 2026 cumplió con con la etapa 5 y entró en la recta final hacia la definición del título.

Harold Tejada (Astana) mantuvo su posición en el podio como el mejor colombiano de la clasificación general, acompañado de cerca por Sergio Higuita (Astana): su fiel escudero.

Nairo Quintana (Movistar Team) trabajó a favor de su líder, el español Pablo Castrillo, quien tiene el objetivo de meterse en el ‘top 10′ en lo que resta de competencia.

Por otra parte, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) partía como uno de los grandes opcionados para pelear por la victoria de etapa en el esprint contra el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek).

Doblete de Jonathan Milan

La fuga volvió a hacer de las suyas en el camino hacia la Hamdan Bin Mohammed Smart University de Dubai. Faltando 7 kilómetros para llegar a la meta, había 30 segundos de diferencia entre el pelotón y el grupo de escapados.

Los dos últimos sobrevivientes fueron el italiano Gianni Moscon (Bora-Hansgrohe) y el canadiense Nickolas Zukowsky (Tudor Pro Cycling). El lote principal les dio cacería sobre los últimos 3000 metros, cuando los equipos interesados en la victoria ya estaban organizando sus trenes de lanzamiento.

Una vez se neutralizó la escapada, Lidl-Trek se puso al frente del pelotón para ubicar a su jefe de filas en una posición favorable para encarar el embalaje. Groupama y Uno-X Mobility también pusieron de su parte a favor de la victoria.

Lo cierto es que Jonathan Milan dio muestras de su hegemonía como esprinter y cruzó la meta en primer lugar, seguido por Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y Matteo Maluccelli (Astana). Molano ni siquiera alcanzó a entrar en la batalla y llegó en el grupo de favoritos con el resto de colombianos.

Jonathan Milan, ganador de la etapa 5 en el UAE Tour 2026 Foto: Getty Images

Este sábado será la etapa decisiva para Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), que se mantiene como líder de la clasificación general y tendrá la dura tarea de contener a Isaac del Toro (UAE Team Emirates). Harold Tejada, por su parte, estará obligado a llegar en el grupo de cabeza si quiere subirse al podio del UAE Tour.

Serán 168 kilómetros de recorrido con un final en alto subiendo al puerto de Jebel Hafeet.

Clasificación general - UAE Tour 2026 (etapa 5)

1. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - 14:45:27

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 21″

3. Harold Tejada (Astana), a 1′00″

4. Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché), a 1′07″

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla), a 1′19″

6. Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep), a 1′21″

7. Derek Gee (Lidl-Trek), a 1′28″

8. Felix Gall (Deacthlon CGA CGM), a 1′28″

9. Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), a 1′30″

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), a 1′43″

...

39. Nairo Quintana (Movistar Team), a 5′35″

43. Sergio Higuita (Astana), a 6′35″

106. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 19′37″