Harold Tejada brilla y se mete al podio: clasificación general del UAE Tour tras la etapa 3

Este miércoles se disputó la etapa reina del UAE Tour 2026. Los cuatro colombianos tomaron la partida en Umm al Quwain y completaron el recorrido después de 183 kilómetros con final en alto en el puerto de Jebel Mobrah al 8.3 % de inclinación promedio.

Después de lo sucedido en la contrarreloj individual, esta jornada era clave para los favoritos al título por la posibilidad de sacar diferencias en la montaña.

En Movistar Team ya hablan del retiro de Nairo Quintana: esto dijo su director deportivo

La fuga se hizo presente en la primera parte del recorrido, sin embargo, fueron neutralizados antes de comenzar el ascenso a Jebel Mobrah. En ese punto de la carrera solo había tres colombianos sobrevivientes en el pelotón.

Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), especialista en las etapas llanas, cumplió con su trabajo del día y apretó el freno para guardar las piernas.

Nairo Quintana (Movistar Team), Harold Tejada (Astana) y Sergio Higuita (Astana) aguantaron en el lote de favoritos hasta el momento en que la carrera explotó por los ataques contra el líder Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe).

“Rivals & friends”. What could they be talking about? #UAETour2026 #UAETour pic.twitter.com/4VTNcJeLvS — UAE Tour presented by AD Ports Group (@uae_tour) February 18, 2026

Harold Tejada no se rinde

Higuita fue el primero en colgar la toalla y Nairo no tardó en perder la rueda de los favoritos. Harold Tejada respondió a la altura de las circunstancias, confirmando que es el mejor colombiano de la carrera.

La sorpresa del día fue el estado físico de Evenepoel, que sufrió calambres y perdió minutos importantes en la batalla por el título del UAE Tour.

Tejada mostró la fortaleza de sus piernas y se metió en el grupo perseguidor acompañado por Isaac del Toro (UAE Team Emirates), Felix Gall (Decahtlon) y Luke Plapp (Team Jayco AlUla).

Harold Tejada se luce en el UAE Tour Foto: Getty Images

Por delante de ellos estaba Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), gran beneficiado de la jornada. El corredor italiano se lució, ganó la etapa 3 y se quedó con el liderato de la clasificación general.

Harold Tejada cruzó la meta en el cuarto lugar, resultado que le sirve para meterse en el podio de la general y encender la ilusión en Colombia.

La cuarta fracción tiene un perfil ideal para los esprinters, lo que significa un día relativamente tranquilo para los favoritos. El principal peligro es quedar retrasado por los fuertes vientos que han venido azotando esta edición del UAE Tour.

Alex Dowsett, el ciclista que con hemofilia corrió dos Tour de Francia y ganó dos etapas en el Giro de Italia

Clasificación general - UAE Tour (Etapa 3)

1. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) - 07:09:03

2. Isaac del Toro (UAE Team Emirates), a 21″

3. Harold Tejada (Astana), a 1′00″

4. Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché), a 1′07″

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla), a 1′19″

6. Ilan van Wilder (Soudal-Quickstep), a 1′21″

7. Derek Gee (Lidl-Trek), a 1′28″

8. Felix Gall (Deacthlon CGA CGM), a 1′28″

9. Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike), a 1′30″

10. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), a 1′43″