La Vuelta a España 2025 entró en su recta final. Este viernes se disputó la etapa 19 sobre un recorrido de 161.9 kilómetros, en perfil llano, hasta la meta ubicada en Guijuelo.

Al no haber puertos de montaña, todo estaba servido para que los esprinters se lucieran y retomaran el protagonismo tras varios días consecutivos de batalla entre los favoritos a la clasificación general.

A primera hora se presentaron algunos intentos de fuga, que fueron neutralizados fácilmente por el pelotón.

El principal favorito a la victoria era Mads Pedersen (Lidl-Trek), líder de la clasificación por puntos, aunque había ciertas dudas como consecuencia del desgaste del que ha sido víctima en las últimas jornadas.

La gran amenaza para los intereses de Pedersen era el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceunick), quien ubicó a sus gregarios bien adelante en busca de una ubicación cómoda para el esprint definitivo.

Los colombianos aparecieron

Faltando tres kilómetros para la meta, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se puso al frente del pelotón y gastó lo que tenía en el tanque para el lanzamiento.

Unos minutos después apareció adelante la figura de Harold Tejada (Astana), mejor colombiano de la clasificación general, quien se ubicó de la mejor manera para evitar caídas que pudieran arruinar sus planes para el último fin de semana.

Cuando solo quedaban 500 metros, Philipsen se pudo por delante y le sacó una bicicleta de diferencia a Pedersen.

El danés trató de reducir el daño y apretó el paso en el último tramo, pero Philipsen estaba más fuerte y cruzó la meta en primer lugar llevándose la victoria de la etapa 19.

Orluis Aular (Movistar Team) hizo su trabajo en busca de la victoria que le ha sido esquiva, aunque solo le alcanzó para ser tercero. Ben Turner, compañero de Egan en el Ineos, terminó en el quinto lugar de la fracción.

Vingegaard acaricia el título

En la clasificación general no hubo mayores movimientos. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) llegó con el pelotón y alargó su ventaja tras pasar segundo en el esprint intermedio de Salamanca.

La buena noticia para el líder es que se libró de caídas y llega entero para defender la distancia de 44 segundos que tiene respecto a João Almeida (UAE Team Emirates).

Este sábado se disputará una etapa de alta montaña que finaliza en la Bola del Mundo, puerto fuera de categoría en el que se espera un espectáculo entre los escaladores puros.

Quien salga como líder de esa batalla será coronado como virtual campeón y podrá hacer su paseo de la victoria por las calles de Madrid el domingo.

Clasificación general - Vuelta a España 2025 (etapa 19)

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) - 68:57:44

2. Joao Almeida (UAE Team Emirates), a 44″

3. Thomas Pidcock (Q36.5 Cycling), a 2′43″

4. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe), a 3′22″

5. Giulio Pellizzari (Bora-Hansgrohe), a 4′23″

6. Matthew Riccitello (Israel PremierTech), a 5′21″

7. Felix Gall (Decathlon AG2R), a 5′24″

8. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 7′30″

9. Torstein Traeen (Bahrain Victorious), a 7′46″