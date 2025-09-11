Suscribirse

Primer colombiano que sobrevuela el Mont Blanc en paracaídas: así fue su espectacular hazaña

Nicolás Rubio contó detalles de la marca histórica y reveló que prepara otro desafío para su carrera en el Pico Colón de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

11 de septiembre de 2025, 1:55 p. m.
Así fue el sobrevuelo de Nicolás Rubio en Mont Blanc
Así fue el sobrevuelo de Nicolás Rubio en Mont Blanc

Lejos del fútbol y el ciclismo, en Colombia hay muchos otros deportistas que dejan en alto la bandera del país ante el mundo.

Ese es el caso de Nicolás Rubio, quien se convirtió en el primer colombiano que sobrevuela el Mont Blanc en paracaídas a más de 20.000 pies de altura.

“Fue un salto de alta precisión en condiciones extremas de altitud y clima”, explicó a SEMANA.

Rubio, piloto e instructor con amplia trayectoria internacional en modalidades como freefly y canopy piloting, ejecutó la técnica de mountain swooping que consiste en lanzarse desde un helicóptero y volar con el paracaídas a escasos metros de la montaña, como si surfeara a lo largo de las laderas y riscos.

The LONGEST Mountain Swoop In the World | “MUTANT line”

Primer colombiano en Mont Blanc

“Es muy complejo porque tuve que conseguir permisos de Francia, Italia y Suiza, esperando que las condiciones climáticas fueran buenas. El margen de error es mínimo: para aterrizar en el valle hay que sobrevolar durante once minutos glaciares y terrenos helados. Es hermoso, pero también aterrador”, contó el paracaidista.

Al margen de esta histórica hazaña, Nicolás Rubio planea dar a conocer su talento en Colombia y quiere repetir lo mismo que hizo en Mont Blanc, pero ahora en la Sierra Nevada de Santa Marta, más exactamente en el Pico Colón.

Contexto: Mujer, madre y militar: el triple rol de la mejor paracaidista de la Fuerza Aeroespacial

El Pico Colón es la montaña litoral más alta del mundo, con 5.775 metros de altitud. Allí planea realizar su salto en el primer semestre del año 2026.

“La idea es mostrar otra cara de Colombia: aquí también tenemos nieve y montañas que superan las de Europa”, indicó Rubio.

Aunque la idea suena sencilla de ejecutar después de haberlo hecho en Europa, hay detalles a resolver antes de sobrevolar el Pico Colón. “Implica coordinar con comunidades indígenas, para quienes el pico es sagrado, con Parques Nacionales y con la compleja realidad social de los grupos armados de la región”, señaló.

Los récords de Nicolás Rubio

Sobrevolar en la Sierra Nevada de Santa Marta sería otro logro más para la laureada carrera de Nicolás Rubio, quien ostenta varios récords en su palmarés.

Con más de 11.000 saltos acumulados, Rubio inició en el paracaidismo a los 16 años, apoyado por sus padres. Ha representado a Colombia en competencias y récords en países como Australia, México, Estados Unidos y gran parte de Europa.

Contexto: Alzan la voz al presidente Petro: “El deporte colombiano merece un presupuesto digno”

Entre sus logros destacan:

  • Récord mundial en modalidad head down (2025).
  • Récord mundial en modalidad head up (2016)
  • Récord suramericano de head down (2016).
  • Premio Altus al mejor atleta aéreo de Colombia (2016).
  • Subcampeón en el FCPL Canopy Piloting (2017).
  • Integrante del Team Icarus, equipo internacional de alto rendimiento (desde 2020).
  • Quinto paracaidista en el mundo en lograr mountain swooping sobre el Mont Blanc (2025).
  • Miembro del equipo que rompió el récord latinoamericano de head down en Brasil (2025).

