Primer colombiano que sobrevuela el Mont Blanc en paracaídas: así fue su espectacular hazaña

Lejos del fútbol y el ciclismo, en Colombia hay muchos otros deportistas que dejan en alto la bandera del país ante el mundo.

Ese es el caso de Nicolás Rubio, quien se convirtió en el primer colombiano que sobrevuela el Mont Blanc en paracaídas a más de 20.000 pies de altura.

“Fue un salto de alta precisión en condiciones extremas de altitud y clima”, explicó a SEMANA.

Rubio, piloto e instructor con amplia trayectoria internacional en modalidades como freefly y canopy piloting, ejecutó la técnica de mountain swooping que consiste en lanzarse desde un helicóptero y volar con el paracaídas a escasos metros de la montaña, como si surfeara a lo largo de las laderas y riscos.

Primer colombiano en Mont Blanc

“Es muy complejo porque tuve que conseguir permisos de Francia, Italia y Suiza, esperando que las condiciones climáticas fueran buenas. El margen de error es mínimo: para aterrizar en el valle hay que sobrevolar durante once minutos glaciares y terrenos helados. Es hermoso, pero también aterrador”, contó el paracaidista.

Al margen de esta histórica hazaña, Nicolás Rubio planea dar a conocer su talento en Colombia y quiere repetir lo mismo que hizo en Mont Blanc, pero ahora en la Sierra Nevada de Santa Marta, más exactamente en el Pico Colón.

El Pico Colón es la montaña litoral más alta del mundo, con 5.775 metros de altitud. Allí planea realizar su salto en el primer semestre del año 2026.

“La idea es mostrar otra cara de Colombia: aquí también tenemos nieve y montañas que superan las de Europa”, indicó Rubio.

Aunque la idea suena sencilla de ejecutar después de haberlo hecho en Europa, hay detalles a resolver antes de sobrevolar el Pico Colón. “Implica coordinar con comunidades indígenas, para quienes el pico es sagrado, con Parques Nacionales y con la compleja realidad social de los grupos armados de la región”, señaló.

Los récords de Nicolás Rubio

Sobrevolar en la Sierra Nevada de Santa Marta sería otro logro más para la laureada carrera de Nicolás Rubio, quien ostenta varios récords en su palmarés.

Con más de 11.000 saltos acumulados, Rubio inició en el paracaidismo a los 16 años, apoyado por sus padres. Ha representado a Colombia en competencias y récords en países como Australia, México, Estados Unidos y gran parte de Europa.

Entre sus logros destacan: