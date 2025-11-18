Suscribirse

Ciencia

‘La caída de Ícaro’: la insólita imagen viral que engañó al mundo, McCarthy explicó en video la verdad

La singular fotografía de Andrew McCarthy desató dudas en redes, donde muchos asumieron que era producto de IA.

David Alejandro Rojas García

19 de noviembre de 2025, 2:29 a. m.
La caída de Ícaro sorprendió al mundo antes de que su creador revelara el minucioso trabajo detrás.
La silueta que “toca” el Sol sembró escepticismo hasta que el fotógrafo explicó cómo logró captarla. | Foto: X- Andrew McCarthy - Gabriel C. Brown / @BlackGryph0n

En días recientes, una imagen insólita comenzó a circular por todas las plataformas sociales, Para muchos usuarios fue, de inmediato, “otra obra más” creada por herramientas de inteligencia artificial.

Sin embargo, detrás de la fotografía había una escena genuina y un fotógrafo que debió salir a aclarar que nada de lo visto había sido generado por un algoritmo, el responsable era Andrew McCarthy, un conocido cazador de imágenes astronómicas residente en Arizona, quien terminó en el centro de la conversación mundial.

Una postal que parece imposible, pero no lo es

McCarthy, famoso por capturar detalles del firmamento con una precisión admirable, bautizó la imagen como 'La caída de Ícaro’, en ella aparece su amigo, el creador de contenido y paracaidista Gabriel C. Brown, alineado perfectamente con un sector activo del Sol mientras cae a toda velocidad.

La perspectiva crea la sensación de que atraviesa una zona incandescente de la estrella, lo que llevó a miles de personas a pensar que se trataba de un engaño digital.

La imagen viral obligó a McCarthy a publicar el video original para demostrar que la escena no fue un truco digital.
“La caída de Ícaro”, fotografía legitima, desmentida por McCarthy de haber sido generada con IA. | Foto: X- Andrew McCarthy - Gabriel C. Brown

El fotógrafo explicó que lograr esa coincidencia visual requirió una preparación exhaustiva, aseguró que se trató de “la foto real más ridículamente falsa” que ha obtenido, una composición que solo fue posible gracias a cálculos exactos y una coordinación milimétrica.

“Hice los cálculos y descubrí que si Gabe estuviera a la misma distancia del sol, tendría que medir aproximadamente ocho veces la altura de la Tierra para parecer tan grande”, señala McCarthy en X .

Para reforzar la veracidad de la foto, McCarthy difundió el video sin editar del salto, con el objetivo de desmentir cualquier sospecha de intervención artificial.

Explicó que el resultado final es gracias a una técnica fotográfica llamada apilamiento, que consiste en juntar varias fotos donde cada una tiene una parte nítida (la persona, el sol de atrás, etc) para crear una sola foto donde todo esté perfectamente enfocado, de lo más cercano a lo más lejano.

“Enmascaré al paracaidista y utilicé unas 2000 fotos idénticas apiladas encima para eliminar el ruido del sensor y la atmósfera, necesarios para producir una impresión de alta calidad”, explicó McCarthy.

Contexto: Podría ser una de las mejores fotos en el espacio: astronauta capturó un espectáculo de luces cósmicas

El proyecto conjunto detrás del salto más complejo

El propio Brown contó que la idea no surgió de repente, sino después de meses de conversaciones y pruebas. Ambos habían contemplado antes la posibilidad de obtener una silueta frente al Sol utilizando un paramotor, pero nunca se animaron a llevarlo a cabo.

“Entonces, un día, estábamos charlando en un restaurante local después de haber hecho paracaidismo juntos, ¡y la idea simplemente se hizo evidente!“, señaló Brown.

El paracaidista subrayó que la coordinación fue mucho más desafiante de lo previsto, aun con su experiencia en tomas aéreas, trabajar con el Sol como punto de referencia exigió cálculos adicionales, sincronización constante y un margen mínimo de error.

Finalmente, tras semanas de planificación y una larga lista de pruebas matemáticas, ambos consiguieron el resultado que terminó sorprendiendo al mundo.

Brown declaró que fue “el mejor salto” que ha realizado y que todavía le cuesta creer que lo hayan concretado. El efecto visual, que muchos señalaron como una manipulación digital, terminó siendo prueba de lo que puede lograrse cuando se combinan disciplina técnica, creatividad y la voluntad de ejecutar una idea que parecía inviable.

