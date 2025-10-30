Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Alavés recibirá a Espanyol por la fecha 11

Te contamos la previa del duelo Alavés vs Espanyol, que se enfrentarán en el estadio el Mendi el próximo domingo 2 de noviembre a las 10:15 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

30 de octubre de 2025, 2:49 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Liga se jugará el próximo domingo 2 de noviembre a las 10:15 horas.

Así llegan Alavés y Espanyol

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Rayo Vallecano. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 1 y 2 fueron empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 4.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a Elche. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 4.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 4 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Espanyol resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo segundo puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid271090112
2Barcelona221071213
3Villarreal20106228
5Espanyol18105323
12Alavés12103340

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Girona: 8 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Celta: 22 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 14: vs Barcelona: 29 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 15: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 12: vs Villarreal: 8 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Sevilla: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Celta: 30 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 15: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

2. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

3. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

4. No todo es alegría para Richard Ríos: le sacan esto tras su primera asistencia en Benfica

5. Petro aseguró que se editarán un millón de libros sobre su vida en idioma persa, pero Grok, IA de X, dio una inesperada respuesta

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.