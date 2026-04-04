Always Ready vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores

Always Ready y Liga de Quito se enfrentan en Gigante del Norte, con el arbitraje de Carlos Ortega Jaimes. El duelo se jugará el martes 7 de abril desde las 19:00 horas.

DataFactory

4 de abril de 2026, 6:57 a. m.
El juego entre Always Ready y Liga de Quito se disputará el próximo martes 7 de abril por la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 horas en Gigante del Norte.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Carlos Ortega Jaimes.

Próximos partidos de Always Ready en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo G - Fecha 2: vs Lanús: 16 de abril - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 3: vs Mirassol: 29 de abril - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 4: vs Lanús: 5 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Liga de Quito en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo G - Fecha 2: vs Mirassol: 14 de abril - 21:00 horas
  • Grupo G - Fecha 3: vs Lanús: 28 de abril - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 4: vs Mirassol: 7 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Always Ready y Liga de Quito, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas