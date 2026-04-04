Always Ready vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores

El juego entre Always Ready y Liga de Quito se disputará el próximo martes 7 de abril por la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 19:00 horas en Gigante del Norte.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Carlos Ortega Jaimes.
Próximos partidos de Always Ready en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo G - Fecha 2: vs Lanús: 16 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 3: vs Mirassol: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Lanús: 5 de mayo - 19:30 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 19:00 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Liga de Quito en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo G - Fecha 2: vs Mirassol: 14 de abril - 21:00 horas
- Grupo G - Fecha 3: vs Lanús: 28 de abril - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 4: vs Mirassol: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario Always Ready y Liga de Quito, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas