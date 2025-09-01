Suscribirse

Argentina vs Venezuela: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17

Todos los detalles de la previa del partido entre Argentina y Venezuela, que se jugará el jueves 4 de septiembre desde las 18:30 horas.

DataFactory .

1 de septiembre de 2025, 12:14 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Venezuela y Argentina se enfrentarán en el estadio el próximo jueves 4 de septiembre desde las 18:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 17 .

Así llegan Argentina y Venezuela

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Argentina en partidos

Argentina igualó 1-1 frente a Colombia. En las 4 jornadas previas, no registra ni una sola derrota y ha ganado todos los juegos anteriores al último. Ha logrado convertir 8 goles y le han anotado 2.

Últimos resultados de Venezuela en partidos

Venezuela perdió ante Uruguay por 0 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 derrotas. Logró convertir 6 goles y le han encajado 8.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de octubre, en el torneo CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 35 puntos (11 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el séptimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Argentina3516112319
2Ecuador25167728
3Brasil25167455
4Uruguay24166647
7Venezuela1816466-4

Próximo partido de Argentina en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

  • Fecha 18: vs Ecuador: 9 de septiembre - 18:00 horas

Próximo partido de Venezuela en CONMEBOL - Eliminatorias Mundial 2026

  • Fecha 18: vs Colombia: 9 de septiembre - 18:30 horas

Horario Argentina y Venezuela, según país

  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

