Fútbol - España - Primera División

Atlético de Madrid tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Elche

Toda la previa del duelo entre Elche y Atlético de Madrid. El partido se jugará en el estadio Martínez Valero el miércoles 22 de abril a las 12:00 horas.

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20 de abril de 2026, 8:17 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Elche y Atlético de Madrid correspondiente a la fecha 33 se disputará en el estadio Martínez Valero desde las 12:00 horas, el miércoles 22 de abril.

Así llegan Elche y Atlético de Madrid

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche venció 1-0 a Valencia en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 5 en la malla rival.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

A Atlético de Madrid no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Sevilla. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 8 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 32 puntos (7 PG - 11 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 57 unidades y está en el cuarto lugar en el torneo (17 PG - 6 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7931261454
2Real Madrid7031224536
3Villarreal6131194820
4Atlético de Madrid5731176819
18Elche323171113-8

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Real Oviedo: 26 de abril - 09:15 horas
  • Fecha 34: vs Celta: 3 de mayo - 07:00 horas
  • Fecha 35: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 32: vs Athletic Bilbao: 25 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 34: vs Valencia: 2 de mayo - 09:15 horas
  • Fecha 35: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas