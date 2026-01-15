Fútbol - España - Primera División

Atlético de Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Toda la previa del duelo entre Atlético de Madrid y Alavés. El partido se jugará en el estadio el Metropolitano el domingo 18 de enero a las 10:15 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

15 de enero de 2026, 1:32 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Atlético de Madrid y Alavés correspondiente a la fecha 20 se disputará en el estadio el Metropolitano desde las 10:15 horas, el domingo 18 de enero.

Así llegan Atlético de Madrid y Alavés

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid buscará la victoria luego de caer 1 a 3 frente a Barcelona. Suma 2 partidos sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

A Alavés no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 3 ante Villarreal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

Fútbol

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Fútbol

Parma vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Bologna vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Torino vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Fútbol

Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 38 puntos (11 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (5 PG - 4 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4919161233
2Real Madrid4519143224
3Villarreal4118132320
4Atlético de Madrid3819115317
16Alavés19195410-8

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Mallorca: 25 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 22: vs Levante: 31 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Alavés en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 21: vs Betis: 25 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Espanyol: 30 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Alavés, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Más de Fútbol

Celta vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Getafe vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Atlético de Madrid vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Real Sociedad vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Liga

Parma vs Genoa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Bologna vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Torino vs Roma: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Milan vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Serie A

Aston Villa vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Wolverhampton vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

Noticias Destacadas