Atlético FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Boca Juniors y Atlético FC se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo martes 31 de marzo desde las 17:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.
Así llegan Atlético FC y Boca Juniors
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
Atlético FC venció por 2-1 a Real Cundinamarca. Después de caer en 2 oportunidades y empatar 2 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.
Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B
Boca Juniors igualó 1-1 ante Real Cartagena en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Boca Juniors se llevó la victoria por 0 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 8 puntos (1 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|29
|12
|9
|2
|1
|12
|2
|Quindío
|25
|12
|7
|4
|1
|9
|3
|Real Cartagena
|23
|12
|6
|5
|1
|10
|12
|Boca Juniors
|11
|12
|2
|5
|5
|-4
|14
|Atlético FC
|8
|11
|1
|5
|5
|-7
Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 11: vs Envigado: 6 de abril - 18:00 horas
- Fecha 14: vs Quindío: 12 de abril - 17:00 horas
- Fecha 15: vs U. Magdalena: 18 de abril - 15:30 horas
Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026
- Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas
Horario Atlético FC y Boca Juniors, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
- Colombia y Perú: 17:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
- Venezuela: 18:45 horas