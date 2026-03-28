Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético FC y Boca Juniors, que se jugará el martes 31 de marzo desde las 17:45 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

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28 de marzo de 2026, 10:01 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Boca Juniors y Atlético FC se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo martes 31 de marzo desde las 17:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Boca Juniors

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC venció por 2-1 a Real Cundinamarca. Después de caer en 2 oportunidades y empatar 2 cotejos, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 5 goles y ha podido vencer el arco rival 4 veces.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors igualó 1-1 ante Real Cartagena en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empates y derrota: 1, 2 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 7 en contra.

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En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 13 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Boca Juniors se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 8 puntos (1 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (2 PG - 5 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira291292112
2Quindío25127419
3Real Cartagena231265110
12Boca Juniors1112255-4
14Atlético FC811155-7

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 11: vs Envigado: 6 de abril - 18:00 horas
  • Fecha 14: vs Quindío: 12 de abril - 17:00 horas
  • Fecha 15: vs U. Magdalena: 18 de abril - 15:30 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 14: vs Independiente Yumbo: 12 de abril - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Inter de Palmira: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Atlético FC y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:45 horas
  • Colombia y Perú: 17:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:45 horas
  • Venezuela: 18:45 horas