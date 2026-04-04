Barcelona vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores

El próximo martes 7 de abril, a partir de las 19:00 horas, Cruzeiro visita a Barcelona en el Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona ganó su último duelo ante Botafogo por 1 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Benítez.

Próximos partidos de Barcelona en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo D - Fecha 2: vs Boca Juniors: 14 de abril - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 3: vs U. Católica: 29 de abril - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 4: vs Boca Juniors: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs U. Católica: 21 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Cruzeiro en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo D - Fecha 2: vs U. Católica: 15 de abril - 17:00 horas

Grupo D - Fecha 3: vs Boca Juniors: 28 de abril - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 19:30 horas

Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Barcelona y Cruzeiro, según país