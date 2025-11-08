Suscribirse

Boca Juniors vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo B de la Primera B

Boca Juniors y Patriotas FC se enfrentan en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El duelo se jugará el martes 11 de noviembre desde las 20:20 horas.

8 de noviembre de 2025, 4:40 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Boca Juniors y Patriotas FC se disputará el próximo martes 11 de noviembre por la fecha 3 del grupo B de la Primera B, a partir de las 20:20 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Boca Juniors y Patriotas FC

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors busca levantarse de su derrota ante Real Cundinamarca en el Olímpico Pascual Guerrero.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

El anterior partido disputado entre Patriotas FC finalizó en empate por 2-2 ante Real Cartagena..

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC lo ganó por 1 a 0.

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 4: vs Patriotas FC: 15 de noviembre - 18:20 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo B - Fecha 4: vs Boca Juniors: 15 de noviembre - 18:20 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo B - Fecha 6: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:20 horas
  • Colombia y Perú: 20:20 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:20 horas
  • Venezuela: 21:20 horas

Noticias Destacadas

