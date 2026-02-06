Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Real Cartagena y Bogotá FC se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo el próximo lunes 9 de febrero desde las 16:05 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Real Cartagena

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC igualó 1-1 frente a Leones FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena igualó 1-1 ante Independiente Yumbo en la jornada anterior..

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cartagena se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 9 3 3 0 0 5 2 Real Cartagena 7 3 2 1 0 2 3 Envigado 6 2 2 0 0 4 4 Barranquilla FC 6 3 2 0 1 3 10 Bogotá FC 2 3 0 2 1 -1

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Patriotas FC: 14 de febrero - 14:00 horas

Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 8: vs Independiente Yumbo: 4 de marzo - 18:00 horas

Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas

Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas

Fecha 8: vs Orsomarso: 5 de marzo - 20:05 horas

Fecha 9: vs Inter de Palmira: 10 de marzo - 19:00 horas

Horario Bogotá FC y Real Cartagena, según país