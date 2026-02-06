Fútbol - Colombia - Segunda División

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Bogotá FC y Real Cartagena, que se jugará el lunes 9 de febrero desde las 16:05 horas en el estadio Metropolitano de Techo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

6 de febrero de 2026, 3:34 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Real Cartagena y Bogotá FC se enfrentarán en el estadio Metropolitano de Techo el próximo lunes 9 de febrero desde las 16:05 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 de la Primera B.

Así llegan Bogotá FC y Real Cartagena

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC igualó 1-1 frente a Leones FC. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 3 goles y registró solo 2 a favor.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena igualó 1-1 ante Independiente Yumbo en la jornada anterior..

Fútbol

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cartagena se llevó la victoria por 0 a 3.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (2 PG - 1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío933005
2Real Cartagena732102
3Envigado622004
4Barranquilla FC632013
10Bogotá FC23021-1

Próximos partidos de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Patriotas FC: 14 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Boca Juniors: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Atlético FC: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Independiente Yumbo: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 9: vs Tigres: 11 de marzo - 15:00 horas

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Atlético FC: 13 de febrero - 17:30 horas
  • Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas
  • Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 8: vs Orsomarso: 5 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Inter de Palmira: 10 de marzo - 19:00 horas

Horario Bogotá FC y Real Cartagena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:05 horas
  • Colombia y Perú: 16:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:05 horas
  • Venezuela: 17:05 horas

Más de Fútbol

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Atalanta vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Noticias Destacadas