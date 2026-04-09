Bologna vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

El próximo domingo 12 de abril, a partir de las 11:00 horas, Lecce visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Lecce

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Cremonese por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Atalanta. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 27 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 18 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrea Colombo.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 72 31 23 3 5 45 2 Napoli 65 31 20 5 6 17 3 Milan 63 31 18 9 4 23 8 Bologna 45 31 13 6 12 3 18 Lecce 27 31 7 6 18 -22

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 33: vs Juventus: 19 de abril - 13:45 horas

Fecha 34: vs Roma: 25 de abril - 11:00 horas

Fecha 35: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 33: vs Fiorentina: 20 de abril - 13:45 horas

Fecha 34: vs Hellas Verona: 25 de abril - 13:45 horas

Fecha 35: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Bologna y Lecce, según país