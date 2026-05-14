Brentford vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

Crystal Palace y Brentford se enfrentarán en el Gtech Community Stadium el próximo domingo 17 de mayo desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 37 de la Premier League.

Así llegan Brentford y Crystal Palace

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford viene de caer por 0 a 3 frente a Manchester City. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace igualó 2-2 ante Everton en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 11 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Crystal Palace se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 51 puntos (14 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 44 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 14 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 79 36 24 7 5 42 2 Manchester City 77 36 23 8 5 43 3 Manchester United 65 36 18 11 7 15 8 Brentford 51 36 14 9 13 3 15 Crystal Palace 44 36 11 11 14 -9

Próximo partido de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Liverpool: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Arsenal: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Brentford y Crystal Palace, según país