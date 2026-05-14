Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Brentford y Crystal Palace, que se jugará el domingo 17 de mayo desde las 09:00 horas en el Gtech Community Stadium. Dirige Samuel Barrott.

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DataFactory .

14 de mayo de 2026 a las 11:28 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Crystal Palace y Brentford se enfrentarán en el Gtech Community Stadium el próximo domingo 17 de mayo desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 37 de la Premier League.

Así llegan Brentford y Crystal Palace

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford viene de caer por 0 a 3 frente a Manchester City. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 7 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace igualó 2-2 ante Everton en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrotas: 2 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 3 goles a favor y le han convertido 11 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Crystal Palace se llevó la victoria por 2 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el octavo puesto y tiene 51 puntos (14 PG - 9 PE - 13 PP), mientras que la visita sumó 44 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 14 PP).

Samuel Barrott fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7936247542
2Manchester City7736238543
3Manchester United65361811715
8Brentford5136149133
15Crystal Palace4436111114-9

Próximo partido de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 38: vs Liverpool: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 38: vs Arsenal: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Brentford y Crystal Palace, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas