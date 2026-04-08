Fútbol - Inglaterra - Premier League

Burnley vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Burnley vs Brighton and Hove, que se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 11 de abril a las 09:00 horas. Thomas Bramall será el árbitro del partido.

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8 de abril de 2026, 9:28 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 32 de la Premier League se jugará el próximo sábado 11 de abril a las 09:00 horas.

Así llegan Burnley y Brighton and Hove

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Liverpool. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 20 puntos (4 PG - 8 PE - 19 PP), mientras que el visitante llegó a 43 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (11 PG - 10 PE - 10 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Thomas Bramall.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7031217339
2Manchester City6130187532
3Manchester United55311510613
10Brighton and Hove43311110104
19Burnley20314819-28

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 33: vs Nottingham Forest: 19 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 34: vs Manchester City: 26 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 35: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 33: vs Tottenham: 18 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 34: vs Chelsea: 26 de abril - 10:30 horas
  • Fecha 35: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Brighton and Hove, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas