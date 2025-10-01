Chelsea vs Liverpool: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 7 de la Premier League

Chelsea recibir� a Liverpool, en el marco de la fecha 7 de la Premier League, el pr�ximo s�bado 4 de octubre a partir de las 11:30 horas, en el estadio Stamford Bridge.

As� llegan Chelsea y Liverpool

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atr�s sus resultados adversos en los �ltimos partidos del torneo y buscar�n su chance de sumar de a tres.

�ltimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea sufri� un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Brighton and Hove. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 8 goles y ha marcado 11 a sus contrincantes.

�ltimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool viene de perder contra Crystal Palace por 1 a 2. A pesar de haber ca�do en su juego anterior, lleva un invicto de 4 juegos sin derrotas en las �ltimas fechas. Durante esos cotejos, ha festejado 8 goles y lamentado 5.

La �ltima quinteta de encuentros entre ambos est� en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por �ltima vez en esta competencia el 4 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el marcador favoreci� a Chelsea con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y busca una victoria para seguir como l�der del torneo (5 PG - 1 PP).

Liverpool chocar� en la pr�xima fecha con Manchester United en el cl�sico ingl�s. El partido m�s esperado por los simpatizantes de ambos equipos est� programado para el 19 de octubre, a las 10:30 horas, y tendr� al estadio Anfield como escenario.

Anthony Taylor ser� el juez que impartir� justicia en el encuentro.

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 4 Tottenham 11 6 3 2 1 7 8 Chelsea 8 6 2 2 2 3

Pr�ximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Nottingham Forest: 18 de octubre - 06:30 horas

Fecha 9: vs Sunderland: 25 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Tottenham: 1 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 11: vs Wolverhampton: 8 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Burnley: 22 de noviembre - 07:30 horas

Pr�ximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Manchester United: 19 de octubre - 10:30 horas

Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Aston Villa: 1 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 11: vs Manchester City: 9 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 10:00 horas

Horario Chelsea y Liverpool, seg�n pa�s