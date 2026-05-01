Chelsea vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Premier League

Chelsea recibirá a Nottingham Forest, en el marco de la fecha 35 de la Premier League, el próximo lunes 4 de mayo a partir de las 09:00 horas, en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Nottingham Forest

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Brighton and Hove. La ausencia de una buena racha apremia al equipo local. Lleva 4 partidos sin ganar en los que le han convertido 11 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest viene de derrotar a Sunderland con un marcador 5 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades e igualó en 2 encuentros. Anotó 13 goles y le han convertido 2 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el octavo puesto con 48 puntos (13 PG - 9 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (10 PG - 9 PE - 15 PP).

Anthony Taylor será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 8 Chelsea 48 34 13 9 12 8 16 Nottingham Forest 39 34 10 9 15 -4

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Liverpool: 9 de mayo - 06:30 horas

Fecha 37: vs Tottenham: 19 de mayo - 14:15 horas

Fecha 38: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Newcastle United: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Manchester United: 17 de mayo - 06:30 horas

Fecha 38: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y Nottingham Forest, según país