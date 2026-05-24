Cienciano vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo B de la Copa Sudamericana

El cotejo entre Cienciano y Juventud, por la fecha 6 del grupo B de la Copa Sudamericana, se jugará el próximo miércoles 27 de mayo, a partir de las 17:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Así llegan Cienciano y Juventud

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Cienciano quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Atlético Mineiro por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 victorias, 1 empate y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Juventud en partidos de la Copa Sudamericana

Juventud viene de empatar 1-1 ante Puerto Cabello. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 2 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 6 tantos.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 9 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Mientras que Cienciano quedó clasificado a la Playoffs Octavos de la Copa Sudamericana, Juventud sigue en la lucha por asegurar su continuidad en el campeonato.

Yael Falcón Pérez es el elegido para dirigir el partido.

Horario Cienciano y Juventud, según país