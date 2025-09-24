Fútbol - Italia - Serie A
Como 1907 vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A
En la previa de Como 1907 vs Cremonese, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 27 de septiembre desde las 08:00 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
El próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 08:00 horas, Cremonese visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Serie A.
Así llegan Como 1907 y Cremonese
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A
Como 1907 ganó su último duelo ante Fiorentina por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.
Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A
El anterior partido jugado por Cremonese acabó en empate por 0-0 ante Parma. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.
El anfitrión está en el octavo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|12
|4
|4
|0
|0
|6
|2
|Juventus
|10
|4
|3
|1
|0
|4
|3
|Milan
|9
|4
|3
|0
|1
|5
|6
|Cremonese
|8
|4
|2
|2
|0
|2
|8
|Como 1907
|7
|4
|2
|1
|1
|2
Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 6: vs Atalanta: 4 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 7: vs Juventus: 19 de octubre - 05:30 horas
- Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 08:00 horas
- Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 12:30 horas
- Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas
Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 6: vs Inter: 4 de octubre - 11:00 horas
- Fecha 7: vs Udinese: 20 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas
Horario Como 1907 y Cremonese, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas