Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Como 1907 vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

En la previa de Como 1907 vs Cremonese, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 27 de septiembre desde las 08:00 horas en el estadio Giuseppe Sinigaglia.

DataFactory .

24 de septiembre de 2025, 1:54 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 08:00 horas, Cremonese visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Cremonese

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 ganó su último duelo ante Fiorentina por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Cremonese acabó en empate por 0-0 ante Parma. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

El anfitrión está en el octavo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Napoli1244006
2Juventus1043104
3Milan943015
6Cremonese842202
8Como 1907742112

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Atalanta: 4 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Juventus: 19 de octubre - 05:30 horas
  • Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 12:30 horas
  • Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 6: vs Inter: 4 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 7: vs Udinese: 20 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 14:45 horas
  • Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas

Horario Como 1907 y Cremonese, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Derríbenlos”: Trump desafía a la OTAN a tumbar aviones rusos que violen sus cielos en plena tensión global

2. Cláusula pone contra las cuerdas al Bayern Múnich: Luis Díaz sufriría dolorosa despedida

3. Hombre le propina brutal golpiza a su compañera sentimental en Cartagena: este es el repudiable caso

4. Horóscopo del Niño Prodigio para el 24 de septiembre; predicciones y decisiones para los 12 signos

5. Estados Unidos anuncia millonaria línea de financiamiento con el Banco Central de Argentina: ¿habrá compra de deuda?

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.