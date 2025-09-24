Como 1907 vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Serie A

El próximo sábado 27 de septiembre, a partir de las 08:00 horas, Cremonese visita a Como 1907 en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Serie A.

Así llegan Como 1907 y Cremonese

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 ganó su último duelo ante Fiorentina por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

El anterior partido jugado por Cremonese acabó en empate por 0-0 ante Parma. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

El anfitrión está en el octavo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 8 unidades y se ubica en sexto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Napoli 12 4 4 0 0 6 2 Juventus 10 4 3 1 0 4 3 Milan 9 4 3 0 1 5 6 Cremonese 8 4 2 2 0 2 8 Como 1907 7 4 2 1 1 2

Próximos partidos de Como 1907 en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 6: vs Atalanta: 4 de octubre - 13:45 horas

Fecha 7: vs Juventus: 19 de octubre - 05:30 horas

Fecha 8: vs Parma: 25 de octubre - 08:00 horas

Fecha 9: vs Hellas Verona: 29 de octubre - 12:30 horas

Fecha 10: vs Napoli: 1 de noviembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 6: vs Inter: 4 de octubre - 11:00 horas

Fecha 7: vs Udinese: 20 de octubre - 13:45 horas

Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 13:45 horas

Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 14:45 horas

Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 14:45 horas

Horario Como 1907 y Cremonese, según país