Coquimbo Unido vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores

Por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, Nacional y Coquimbo Unido se enfrentan el miércoles 8 de abril desde las 17:00 horas, en el Coloso del llano.
El encuentro será supervisado por Raphael Claus, el juez encargado.
Próximos partidos de Coquimbo Unido en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo B - Fecha 2: vs Universitario: 15 de abril - 21:00 horas
- Grupo B - Fecha 3: vs Tolima: 28 de abril - 21:00 horas
- Grupo B - Fecha 4: vs Universitario: 7 de mayo - 19:00 horas
- Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 17:00 horas
- Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Nacional en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo B - Fecha 2: vs Tolima: 14 de abril - 17:00 horas
- Grupo B - Fecha 3: vs Universitario: 29 de abril - 21:00 horas
- Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 21:00 horas
- Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 19:30 horas
Horario Coquimbo Unido y Nacional, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas