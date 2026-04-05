Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Coquimbo Unido vs Nacional: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido y Nacional se miden en el Coloso del llano el miércoles 8 de abril a las 17:00 horas y Raphael Claus es el elegido para dirigir el partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

5 de abril de 2026, 6:48 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 1 del grupo B de la Copa Libertadores, Nacional y Coquimbo Unido se enfrentan el miércoles 8 de abril desde las 17:00 horas, en el Coloso del llano.

El encuentro será supervisado por Raphael Claus, el juez encargado.

Próximos partidos de Coquimbo Unido en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo B - Fecha 2: vs Universitario: 15 de abril - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 3: vs Tolima: 28 de abril - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 4: vs Universitario: 7 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Tolima: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Nacional: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Nacional en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo B - Fecha 2: vs Tolima: 14 de abril - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 3: vs Universitario: 29 de abril - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 4: vs Tolima: 6 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Universitario: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Coquimbo Unido: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario Coquimbo Unido y Nacional, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas