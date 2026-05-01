Fútbol - Italia - Serie A

Cremonese vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Serie A

Todo lo que tienes que saber en la previa de Cremonese vs Lazio. El duelo, a disputarse en el estadio Giovanni Zini el lunes 4 de mayo, comenzará a las 11:30 horas y será dirigido por Daniele Chiffi.

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DataFactory .

1 de mayo de 2026 a las 2:28 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Cremonese recibe el próximo lunes 4 de mayo a Lazio por la fecha 35 de la Serie A, a partir de las 11:30 horas en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Lazio

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese cayó 0 a 4 ante Napoli en el Diego Armando Maradona. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Lazio logró empatar 3-3 ante Udinese. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate. Pudo convertir 8 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo octavo puesto con 28 puntos (6 PG - 10 PE - 18 PP), mientras que el visitante llegó a 48 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (12 PG - 12 PE - 10 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniele Chiffi.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter7934254549
2Napoli6934216719
3Milan67341910521
8Lazio48341212104
18Cremonese283461018-25

Próximos partidos de Cremonese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 36: vs Pisa: 10 de mayo - 08:00 horas
  • Fecha 37: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 36: vs Inter: 9 de mayo - 11:00 horas
  • Fecha 37: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Horario Cremonese y Lazio, según país

  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas