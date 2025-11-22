Cúcuta se enfrenta ante la visita Inter de Palmira por la fecha 6 del grupo A

Cúcuta se enfrenta mañana ante Inter de Palmira para disputar el partido por la fecha 6 del grupo A, en el estadio General Santander, desde las 15:30 horas.

Así llegan Cúcuta y Inter de Palmira

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta busca levantarse de su derrota ante Huila en el Manuel Murillo Toro. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 7 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira cayó 1 a 4 ante Jaguares. No consigue ganar en los últimos partidos y lleva en total 4 sin imponerse. En esos encuentros, ha recibido 9 goles y registró 2 a favor.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de octubre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y Cúcuta lo ganó por 0 a 1.

Horario Cúcuta e Inter de Palmira, según país